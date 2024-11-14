稅審法草案公聽會　我思我見

▲《稅務行政事件審理法》)草案公聽會，受到難得的朝野立委有所共識，參與者的努力與用心，值得肯定，期待能立一個符合人民需求的新法。（圖／記者袁茵攝）

● 李商／退休人員

本月11日立院《稅務行政事件審理法》(以下稱稅審法)草案公聽會，筆者聆聽各專家學者及立委發表的意見，專家學者看法不一，有人建議應直接修實體法，也有人肯定，但希望做好配套，包括稅務審查官的考核制度、稅務行政訴訟當事人的協力義務等。感受到難得的朝野立委有所共識，參與者的努力與用心，值得肯定，也期待能立一個符合人民需求的新法。

司法院舉辦「稅務行政事件審理法草案公聽會」，期待建構專業、效能之稅務行政訴訟制度，初步研議完成稅審法草案，重點如下：

一、破除「萬年稅單」，以課稅處分作為撤銷訴訟之程序標的

二、落實總額主義，建構訴訟上配套措施

三、強化行政法院審理權限，澈底解決稅務爭議

四、設置稅務審查官，增強行政法院審理效能

五、優化暫時權利保護制度，衡平租稅保全與人民救濟實效

六、加強當事人協力義務，與行政法院共負釐清事實之責任

七、擴大強制律師代理範圍，保障當事人權利及促進訴訟

以上七點司法院立意良善，但實務上仍有許多值得探討之處。

最近網友傳來訊息，一位老太太在一個學術研究會裡提出一個疑問，問一群學者專家及研究生，天上掉落一滴水會不會砸死人？大家紛紛討論一番，從物體的重量、下落速度、重力加速度等等理論上的問題，研究卻沒有結論。最後老太太站起來說話了「一滴水從多高的地方落下可以砸死人？你們可能會覺得這個問題非常可笑，水怎麼可能砸死人呢，是啊，我們每個人都或多或少淋過雨，這些打在我們身上的雨滴都是從數千米的高空落下來的，而我們卻安然無恙，這足以證明水滴從多高的地方落下來都不會砸死人。」大家忘記實際的經驗法則。

成立《稅審法》的目的在於解決稅務重復的訴訟，解決萬年稅單及保障納稅人的權益為核心。不要被誤導掉入稅捐與司法的圈套，其實魔鬼就藏在細節裡，《稅審法》把既判力的範圍擴大了，而且稅審官的聘用無法跳脫舊思想，筆者總覺得在修稅法時往往偏向官方，相對的就是對納稅者不利，立法時應該力求更好的意見。

▼成立《稅審法》目的在於解決稅務重復的訴訟，解決萬年稅單及保障納稅人的權益為核心。（圖／記者陳筱惠攝）

以下筆者提供公聽會專家學者幾點良善的意見：

中華人權協會蔡靜玫律師對稅法相當深入，對稅審官意見如下，關於稅務審查官的資格規定顯然高度參考制裁法院技審官的規定，但這本質跟技審官是完全不同的，因為稅務人員本來就要查稅，它有他考核績效獎金的部分，所以稅官為維護他的有效性，立場上就是人民的對立面，跟專利的審查官是完全不同的，智財法院是採當事人進行主義，技審官是完全中立的。

稅務案件人民敗訴率極高，在人民沒有辦法信任稅審官，由稅捐機關人員派任下來的情況之下，去設定這稅審官的資格能力，在派任這部分是值得懷疑的，不如是指派ㄧ位專家學者來審查，可以請會計師或其他專家學者來查，都可以表達意見。

東吳大學法律系專任教授陳清秀表示，台灣人權保障的觀念居然在弱化，行政機關擁有處罰權限，不符合國際潮流，德國、歐盟、日本和美國都是司法機關才有裁罰權。稅審法處罰程序忽略無罪推定原則，不應課予納稅人協力義務。行政機關的裁量權過大也不該有處罰權，在立法《稅捐稽徵法》之前，行政機關是沒有權力處罰。如果發現處罰處分有裁量有違法或不當時，就已損害到人民原告權益時，必要做撤銷變更。

中正大學黃俊杰教授指出，稅審法限制納稅人比較多，保護比較少！應實踐憲法第15、16條作為規範的核心。稅捐機關核課用推計課稅和協力義務時，其存不存都有正義問題。

中正大學法學院院長盛子龍強調，萬年稅單存在最大的關鍵:就是法院沒有足夠的專業能力去審稅務的案件，法官沒有辦法自己把最後的稅額給決定出來，這就是大家最詬病的萬年稅單的問題。

退休法官袁從楨曾說過，「沒有理由相信法官的道德比平常人更好，司法官考試就筆試那幾題，答得好就考上了，但心靈品質、人格品質並沒有接受檢驗。他認為法官大致分為兩類，第一種是深怕冤枉一個人，會有這種存心，什麼制度他都可以把案子審得不錯；另一種法官是寧可誤殺，不願意誤放，這種是恐龍級的很恐怖」。有人說過一句話很貼切「政治不難只有良心而已」，套在任何地方皆可適用，「法律不難只有良心而已」！

▼有人說過一句話很貼切「政治不難只有良心而已」，套在任何地方皆可適用，「法律不難只有良心而已」。（圖／123RF）

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