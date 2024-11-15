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沒按轉換開關！陸自V-22魚鷹事故　調查出爐

▲▼日本V-22魚鷹式傾斜旋翼機。（圖／日本陸上自衛隊）

▲日本V-22魚鷹式傾斜旋翼機，非事故飛機。（圖／日本陸上自衛隊）

記者黃聖庭／綜合報導

日本陸上自衛隊於10月27日與美軍軍演時，一架V-22魚鷹式傾斜旋翼機（V-22 Osprey）起飛時失去平衡，左翼下部碰觸地面，機體部分受損。事故原因於11月14日公布，主因是人為操作失誤，並非機械或環境因素造成。

陸上自衛隊公布調查結果，V-22當天中午11點38分從沖繩縣自衛隊基地開始進行垂直起飛操作，準備從懸停轉為上升，然而操作人員未依照程序啟動關鍵的「中間功率開關」（Interim Power Switch），導致引擎動力不足，飛行員被迫中止起飛並在附近平地緊急著陸。

機體著陸後，飛行員嘗試再次上升時因操作不當，機體左右晃動使左側螺旋槳艙觸地，才造成機體受損，所幸機上16名人員無人受傷。報告也指出，當時的天氣條件為晴朗無風，環境並未對事故造成任何影響。

為防止類似事故再度發生，陸自提出多項改善措施，包括對「中間功率開關」進行標記以提醒操作人員，並加強機長與副駕駛在操作前的確認教育，同時進一步充實模擬器訓練，模擬多種可能發生的情境。

陸上自衛隊強調，V-22的飛行訓練將於11月14日恢復，這起事故凸顯了人為因素對於高科技軍事裝備操作的重要性，未來會加強提升飛行員對緊急狀況的應對能力。

V-22魚鷹做為美日聯合防禦中關鍵的運輸平台，其特色為旋翼設計能夠垂直起降及高速度巡航，最大航程約1,627公里，最高速度達509公里/小時，能迅速將部隊部署到無跑道或港口的小島上，但複雜機械設計使得維修成本高且事故頻發。

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