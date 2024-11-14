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天兔要來了！6地區暴風侵襲率達80%　專家：4地有機率放颱風假

▲▼天兔。（圖／中央氣象署）

▲天兔颱風持續朝台灣靠近，風雨預計明日（15日）下午至周六（16日）上午達到巔峰。（圖／中央氣象署）

記者趙蔡州／綜合報導

中度颱風天兔持續逼近台灣，中央氣象署14日海警、陸警齊發，風雨預計明日（15日）下午至周六（16日）上午達到巔峰。氣象署也公布了最新的台灣各地主要城市及離島遭暴風侵襲機率，雲林縣以南及花東地區機率都超過50％、6地區甚至超過80%，其中4地區有機率放颱風假。

根據氣象署公布「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」顯示，雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市及花蓮縣遭暴風侵襲機率在53％至78％區間，而高雄市、屏東縣、恆春地區、台東縣、蘭嶼、綠島機率都超過80%，提醒民眾做好防颱準備、低窪地區居民慎防淹水。

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▲▼暴風侵襲機率破80%！明「3地」有機會放颱風假 今海陸警齊發。（圖／中央氣象署）

▲氣象署公布各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率。（圖／中央氣象署）

氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」也指出，天兔颱風影響的範圍小，時間也不長，且影響期間也沒有明顯東北季風，因此沒有共伴效應的機會。至於颱風假的情況，大概只有周五（15日）在台東、恆春半島、綠島及蘭嶼有機率，其他地方的風雨基本上未達標，也不在陸上颱風警報範圍。

氣象署表示，天兔14日下午2點時位在鵝鑾鼻南南東方460公里海面，向西北轉北北西進行，颱風預測將進入巴士海峽，未來由臺灣東南方海面北上的機率較高，對於花、東及恆春半島的天氣影響較大，氣象署已經在14日下午5點30分發布陸上颱風警報。

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