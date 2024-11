大谷翔平50轟球在台展出　美國球迷驚訝：保全人數比蒙娜麗莎還多

▲大谷翔平「50轟全壘打球」近日在台北101展覽 。(圖/記者黃國霖攝)

文/中央社

日籍球星大谷翔平在美國職棒締造50-50紀錄的全壘打球在台灣展出,新聞傳回美國,球迷驚訝一顆棒球變成觀光景點,「保全人數比蒙娜麗莎還要多」。

美國職棒大聯盟在社群媒體X的官方帳號14日貼出照片,介紹大谷翔平締造「50轟、50盜」紀錄的全壘打球在台灣展出的消息,照片中4位穿著深色西裝的保全人員也入鏡,意外成為美國網友的討論話題。

美國運動博弈公司DraftKings在擁有38萬追隨者的社群媒體X帳號上轉貼這則推文,下註解「大谷翔平的球保全人數比蒙娜麗莎還要多」。另有美國網友說,保護規格比川普在巴特勒造勢時更好。

也有美國網友好奇,照片中的保全人人戴著口罩,好奇台灣還有COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情嗎?也有人說,戴著口罩比較好。

Security guards oversaw Shohei Ohtani's 50/50 home run ball while it was on display at the Dream High Exhibition in Taiwan ⚾️ pic.twitter.com/gTFMqOpGiI