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父母有房、存款2000萬「能退休嗎？」　網見她1狀況：可能不敢退

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲父母有2000萬存款的話，可以退休了嗎？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

要有多少存款、資產，才可以放心退休呢？近日有女網友發文透露，她是月薪5萬元的月光族，如果父母有2000萬存款、有房，這樣可以退休了嗎？她不知道自己是否要多存點錢，不然擔心無法負擔兩人開銷。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「53歲存款2000萬，一間自住房，可以退休了嗎」為標題發文，提到她媽媽53歲，與爸爸同住，現在有2000萬存款、一間房，且沒有負債，算是節儉的人。她說，父母一個月可能花不到2萬元，若是這樣的狀況，可以退休了嗎？

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原PO透露，她會有這樣的疑問，是因為她一個月雖有5萬元收入，但卻是月光族，所以想知道自己是不是應該先多存一點錢，不然不知道是否能負擔父母退休後的生活開銷。

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「月光族去擔心一個2千萬存款的錢夠不夠？我到底看了什麼」、「你要讓他們安心退休，首先別當月光族」、「你爸嗎有2000w，你只有五萬，你說你要幫你爸媽負擔」、「你月光他們有可能會不敢退，要考慮到可能需要照顧你」。

也有網友表示，「若是有醫療保險，就夠了，退休無虞， 60歲再領勞保退休金」、「小心別被詐騙，應該是夠」、「他想退休了嗎？現在其實蠻多人就算有錢但喜歡工作或是習慣這樣的生活甚至是有其他的顧慮，通常不會急著想退休」。

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