快訊／明天1縣市達停班停課標準！最新風雨預測出爐

▲中央氣象署16時公布風雨預測。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱「天兔」持續接近台灣，中央氣象署最新風雨預測，未來24小時雨量預測台東縣山區累積雨量達150至250毫米，符合停班課標準，至於風力暫時無地區符合標準，是否停班停課由當地縣市政府決定，以各縣市公布為準。

氣象署發布最新觀測資料顯示，天兔颱風下午2時的中心位在鵝鑾鼻南南東方約460公里之處，以每小時19轉13公里速度，向西北轉北進行。氣象署將於今傍晚5時30分發布陸上颱風警報，預估持續往西移動到達巴士海峽，不排除周六以輕颱之姿登陸恆春，隨後在東南部出海。

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▲中央氣象署16時公布風雨預測。（圖／氣象署提供）

氣象署下午4時發布最新風雨預測資料，今晚8時至明晚8時，台東縣山區累積雨量150至250毫米（標準200毫米），符合停班課標準。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市略有不同），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。