幕後／國安情資：美國選後中國將有6大動作　台灣有2應對重點

▲總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

美國總統大選落幕，共和黨候選人川普（Donald Trump）將重返白宮。台灣的國安單位近來也就整體國際情勢，以及中共未來可能作為，以公開、非公開情資進行研析與彙整，歸納6大情勢發展：第一，美國會以高關稅處理中國傾銷問題，而中國也會採取報復手段；第二，中國將操作南方國家運作；第三，透過一帶一路系統，實施傾銷作為；第四，在灰色地帶進行極限施壓；第五，加大操作疑川、疑美；最後是強化「CRINK」國家的團結。

當前整體國際情勢：2大戰事持續、中國的三海威脅

一位國安高層官員表示，當前國際社會的外部挑戰，第一是兩個戰事還在持續發生，一個是俄羅斯入侵烏克蘭，另一個是中東的衝突，這兩場戰事也是造成過去幾年來，政治跟經濟失衡的關鍵，影響各國內政與供應鏈的不效率，產生不管是對內或對外衝突。

第二個部分則是中國在印太三海，也就是台海、東海、南海的軍事威脅。國安官員表示，印太三海也就是中國所聲稱的「島鏈內」，他們在這個區域升高灰色地帶的施壓，而且跟俄羅斯聯合軍演。

該名官員指出，在美國選舉前，也就是11月初（2日與3日），中國有相當規模的軍事演習行動，包括穿過巴士海峽的海空聯演，這主要是針對美國航母船團，所做的大規模演練，動機也非常清楚，是針對美方在重要的時間點上（選舉前後），進行一些重要動作，看美方是如何回應與反應。

國安官員也回顧，其實在美國選舉前，中國、俄羅斯的各種軍事行動都有在進行，好比各類型的逼近美國，把海警船開到阿拉斯加、或是空軍入侵日本領海、領空等作為。他說，印太司令部的空軍司令日前接受NBC訪問時，就有表示5月份以來，中國軍方騷擾台海的軍機架次，已經增長了三倍，且目標不是台灣，而是向世界展示透過外交、經濟外的方式，希望能帶來某些對方在行為跟行動上的退卻或改變。

再者，國安官員指出，「CRINK」（中國、俄羅斯、伊朗、北韓）國家的團結更趨緊密，因此在這個情勢深化下，民主社會都有了共同議題；在烏俄戰場、中東戰場上，國際社會要面對的是如何讓這個戰事叫停，可以停下來，但不會是「綏靖主義」的退讓，民主陣營深知在二戰所付出的高昂代價。因此，國安官員表示，如果有注意到所謂「要求烏克蘭放棄某些土地」的說法，川普陣營也很快出來切割。

台灣應對：台美關係「互通」、鞏固國際供應鏈領先角色

國安官員表示，對於台灣來說，台美持續合作是基礎事實，這陣子因為媒體有先期揭露「押寶說」，因此可以觀察到，今年沒有像2020年美國大選時的操作這麼誇張，但還是有人在操作，甚至操作到好像要世界末日。

國安官員指出，過去9年來，台灣經歷了美國不同政黨執政，現在是川普第二次進到白宮，台美關係從經貿到國防，民間到政府，國會到行政部門，關係都比過去還要緊密，超過過去的任何時期，在川普的第一次執政時期，台灣重要的法案跟軍售案都是在他任內所通過的。

國安官員說，這麼久以來，對台軍售總金額最高的應該就是川普時代，當時台灣最需要的空軍戰力，F-16Ｖ就是當時所通過的，因此支持台灣在美國是非常清楚的兩黨共識；他說，今年九月在美國國會，民主黨跟共和黨都提出友台法案，台灣的政府跟兩黨的國安、經貿是緊密接軌的，有良好關係，甚至可以說是「直接互通」。

第二部分是台灣在國際供應鏈上領先的角色鞏固，國安官員表示，台灣這幾年善盡國際社會的角色，尤其供應鏈的角色協力穩定整體情勢，政府跟民間建構了供應鏈韌性，而台灣也做了包括國防自我防衛，扮演台海穩定、全球安全跟繁榮不可或缺的一部分，未來川普進入白宮後，台灣同樣會在這樣的邏輯下來協力。

另一個特別的角度，國安官員說，根據團隊資訊，中國方面最近的行為跟訊息的整體研判上，坦白講2018年美中貿易戰開始，總體經濟跟國際處境上，已經不像過去吃香，而發動這一切的總統，要回到白宮了。

▼國安單位彙整公開與非公開情資，歸納中國在美國總統選後，將有的6大動作。（圖／記者陶本和製表）



國安情資研判：美國選舉後，中國未來將有6大動作

國安官員表示，根據公開與非公開情資的整理，中國會有以下六大方向，來應對美國新總統上任：首先，美國會以高關稅處理中國傾銷問題，而中國也會針對歐美產品採取報復手段。

國安官員說，中國也會以各種行政措施反制美國在中國企業，包括侵權或是國安法制，而外國企業跟台商也都會在高風險的狀況下，可能回到台灣投資，甚至也可以觀察，在海外拋售美國債券等。

國安官員表示，第二是中國會持續透過「多邊」之名，加大南方國家（全球南方國家）的操作，來運作國際組織，反向實施對美國的制裁。他舉例，好比中國要加入CPTPP，因此加強宣傳，去凸顯美國所做的孤立主義，敘事上是「美國退群，中國加入世界」等方式來操作應對。

國安官員指出，第三部分是透過一帶一路系統，來處理中國內部生產過剩，對外傾向的作為；第四部分是在灰色地帶的極限施壓，逼迫美國做出讓步，達到第一島鏈「內海化」的動作；他也引用最近CSIS智庫的示警訊息，提醒中國最近有準備把平時在進行的戰備警巡，再做一次包裝，炮製另一次的軍事演習行動，評估上會是在美國新政權上任前，並在交接前停止演習。

該官員說，第五是持續操作「疑川論」、「疑美論」；第六則是強化「CRINK」國家的團結，好比策動伊朗、巴基斯坦，跟俄羅斯合作分散國際力量。他說，目前集合的各種資訊，都有注意到中方對於白宮在換人前，都會有相關的可能作為。