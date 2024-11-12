愛上人妻「控制不住情感」啪啪　小王熱戀1個月賠25萬

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿志（化名）被指控與人妻小玲（化名）發生不正當交往關係，他堅稱自己一開始並不知道女方已婚，後來雖然知道了，但「未能控制情感」仍發生性關係，對此也感到很後悔。士林地院法官日前審理之後，判阿志應賠償小玲的丈夫25萬元較為適當。

▲阿志得知小玲是有夫之婦後，仍與繼續對方保持交往關係1個月。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小玲的丈夫在判決書中主張，妻子小玲（現已離婚）和阿志是在2022年11月間認識，沒想到後來兩人竟發展成為情侶關係，2023年2月在阿志的住處發生性關係，同年3月阿志已經知道小玲已婚，仍相約一起逛公園、夜市、傳送親密訊息，甚至又在旅館發生性關係，他自認配偶權受到嚴重侵害，因而決定對阿志提告求償100萬元。

阿志則辯稱，小玲看起來很年輕並隱瞞已婚的事實，他誤以為對方單身便答應交往，2023年3月間才知道小玲已婚，這段感情又持續了1個月左右才結束，這段期間他「未能控制情感」有發生性關係，事後也很後悔。

而小玲在協議書中承認，一開始曾隱瞞自己已婚的身分，和阿志交往之後，原本打算說出來，卻因故不了了之，直到2023年3月間才坦承。

士林地院法官認為，在2023年3月之前阿志應當不知道小玲已婚，但2023年3月至4月間，他已經知道小玲是有夫之婦，仍繼續保持交往關係大約1個月，期間有約會、傳送親密訊息、發生性關係等行為，確實侵害到小玲丈夫的權益，最終判他應賠償小玲的丈夫25萬元較為適當，全案仍可上訴。