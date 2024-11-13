旅行團遊阿里山遇棧道斷裂　涼亭完工13年奪命1死4傷！吊橋剛檢驗完

▲通往涼亭的棧道木板斷裂，導致5人墜落，釀成1死4傷。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、柯沛辰／嘉義報導

嘉義縣阿里山鄉13日下午一處涼亭棧道斷裂，導致5名遊客墜落重摔至地面，釀成1死4傷。初步調查，5名遊客均來自苗栗一個44人旅行團，今日到阿里山旅遊，而發生意外的景觀平台，是中華民國紅十字總會在民國100年以善款興建，平時由公所管理維護。

嘉義縣消防局13日下午4點35分接獲報案，5名遊客行經福美吊橋旁一處涼亭的木棧道，準備前往景觀平台眺望，不料棧道木板斷裂，5人墜落下方地面。消防到場時，廖女頭部鈍傷，頸部外傷、耳漏，已失去呼吸心跳，送往嘉市聖馬爾定醫院急救後仍宣告不治。

▲棧道木板斷裂。（圖／記者翁伊森翻攝）

另外4名遊客，也均有肢體擦挫傷、骨折，所幸意識皆清楚，被雙雙分送至嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院救治。阿里山鄉長高瑞芳、文化觀光局長徐佩鈴及衛生局長趙紋華稍早已趕赴醫院慰問。

文觀局表示，該旅行團44名團客自苗栗出發，前往嘉義阿里山出遊，遊程中因景觀平台木棧板斷裂，5名遊客跌至下方地面，1位傷者經搶救不治，其餘4名傷者留院觀察中，未受傷遊客已安排至山美周邊民宿。

嘉義縣長翁章梁獲知後，立即指示文觀局全力協助阿里山鄉公所及家屬處理後續醫療事宜。

經了解，福美吊橋景觀平台為88風災後由中華民國紅十字總會以善款興建，並於民國100年5月捐贈予阿里山鄉公所，後續由公所管理維護供遊客通行。

至於一旁的福美吊橋，今年剛完成安全檢測，尚不清楚檢測是否包含景觀平台部分。

▼福美吊橋今年度完成安全檢測。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）