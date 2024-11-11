基隆中山高中「午餐肉混針頭」！學生險吞肚　校方2天後才通報

▲基隆市中山高中學生的午餐主菜「梅干扣肉」，被發現混有2公分針頭。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆市中山高中本月8日傳出午餐主菜「梅干扣肉」裡，竟混有2公分針頭，疑似為豬隻疫苗針具，所幸學生及時發現未吞下肚，並通知學校，校方旋即依約記點處罰，卻遲未通報教育處。基隆市政府教育處回應，將進行行政懲處。

校方在事發當天未立即通報，而是在2天後的11月10日才告知，因此教育處接獲通報後，立刻啟動跨縣市聯合稽查，於今(11日)凌晨4時結合基市與北市政風、產發、動保、衛生等相關單位前往稽查，並追查產品溯源情事，後續並將訪廠與稽查結果通報農業部等相關單位，移請製造廠商所在屏東縣政府查察。

初步了解，基隆市中山高中為外訂團膳學校，由台北團膳廠商「士福美食股份有限公司」供應，梅干扣肉則使用CAS豬肉，製造廠商為嘉一香食品股份有限公司屏東廠，市府已責成學校依約計最高點罰則。今日稽查已告知廠商即日起暫停使用嘉一香CAS豬肉角，改以其他品牌或品項供應。

市長謝國樑也相當重視學童營養午餐，強調如查有混充冒用認證肉品，除依約重罰並終止契約外，後續亦交由政風、動保及衛生相關單位依法議處。