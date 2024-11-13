不是排鬆餅堡！板橋車站突湧人潮　「為買1超夯甜點」苦等1小時

▲Krispy Kreme經典烤布蕾甜甜圈限時回歸。（圖／Krispy Kreme提供）



記者施怡妏／綜合報導

美國甜甜圈品牌「Krispy Kreme」深受歡迎的「經典烤布蕾甜甜圈」回歸，從11月1日起開賣，限時2周，全台7門市限定販售，不少人把握最後機會，各門市湧入排隊人潮，許多人PO出排隊照，傻眼直呼「排了一小時，結帳後要等兩小時才能拿」、「排了半個小時終於買到」。

有網友在Threads貼出今（13）日早上購物中心板橋車站店B1人潮照，店家11點營業，門口已經排滿人，「排了一個多小時Krispy Kreme，店員說現在結帳後要等2小時才能拿」。

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其他網友也分享Krispy Kreme的排隊狀況，「騎車半個小時到桃園買個Krispy Kreme」、「從來沒看過Krispy Kreme在排隊，結果今天路過直接原地嚇到」、「為了這個專程北上一波，去信義新光A8排隊一個小時呢」、「從台中高鐵上台北買甜甜圈，運氣很好，等15分鐘就買到了」。

還有不少人撲空，在網路上請人代購，「我真的好想吃Krispy Kreme烤布蕾甜甜圈，為什麼要限定店家，下班過去都沒了」。也有許多中南部的網友敲碗，希望下次回歸全台都可以買得到。網友分享口感，「覺得是好吃的！但是確實很甜」、「其實沒有想像中吃一口就會甜到爆炸的那樣，比原味稍甜一點而已」、「是好吃，但甜到我這盒吃完，應該半年不會想再吃甜甜圈」。

Krispy Kreme超人氣「經典烤布蕾甜甜圈（Brulee Glazed）」重磅回歸，特意結合法式經典甜點與美式甜甜圈特色，把每一個甜甜圈裹上焦糖進行炙燒，打造酥脆金黃外衣，搭配絲滑牛奶卡士達，每一口都能吃到濃郁滋味，售價60元。至11月14日限時2周回歸，並於指定7門市販售，包括板橋店、美麗華店、新光A8店、桃園長庚店、南港環球店、桃園遠百店、新店裕隆城店。