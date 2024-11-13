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老司機最愛！高雄「電信大樓」藏半套店　爆乳護士服吸客行情曝

▲▼美容坊 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼高雄電信大樓暗藏春色，女服務生穿著低胸富士服稀客，但仍被警方查獲。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市七賢二路一棟被老司機稱為「電信大樓」的住商大樓，今年7月遭警方查獲暗藏性交易，業者李女（33歲）涉嫌以美容坊為掩護，媒介半套性交易，服務生也都穿著低胸護士服等性感衣服拍宣傳照攬客，每2小時收費1600元，收入與女服務生對半分，李女被移送後坦承犯行，高雄地檢署今（13）日偵結，依妨害風化罪嫌將李女提起公訴。

▲▼美容坊 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

新興警分局接獲民眾檢舉，指稱七賢二路的大樓內某美容坊涉嫌提供半套性服務，該大樓因有多家按摩會館，在男性間素有「艷名」，由於就在以前電信局對面，也被不少老司機稱為「電信大樓」。

▲▼美容坊 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方長期蒐證後，7月23日下午3時持搜索票前往查緝。現場查獲李女及兩名女服務生（31歲、51歲），正分別替兩名男客（32歲、42歲）提供半套性服務。

▲▼美容坊 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查發現，李女安排穿著低胸護士服的女子招攬客人，嫖客透過通訊軟體聯繫女服務生，以每2小時1600元價格進行半套性交易，李女則抽取800元佣金。

李女偵訊時坦承犯行，檢察官今日偵結依妨害風化罪嫌起訴，另外2名女服務生及2名男客則依違反社會秩序維護法移送裁處。

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