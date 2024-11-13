綠營質疑劉德華「媚共」　國台辦諷「數典忘祖」兩岸都是龍的傳人

▲劉德華唱《中國人》引發議論，國台辦反批綠營是政治操作、數典忘祖。（圖／翻攝自央視微博）

記者任以芳／北京報導

天王劉德華來台連開4場演唱會，民進黨立委王定宇以颱風天辦演唱會為題發文，抨擊藝人劉德華是「媚共藝人」，最後遭到歌迷抵制，劉德華依然在台上台上高唱《中國人》。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（13）日指出，「一些綠營政客數典忘祖，妄圖以政治操縱干擾正常的音樂交流，已經遭到黨內輿論的同聲看法。」

朱鳳蓮指出，劉德華赴台舉辦演唱會，受到台灣歌迷的熱烈歡迎，他演唱的歌曲《中國人》由台灣音樂人創作，經典歌詞「手牽著手不分你我昂首向前走，讓世界知道我們都是中國人」，不僅得到現場觀眾的熱烈回應，也引發海內外中華兒女的廣泛共鳴。

朱鳳蓮痛批，「一些綠營政客數典忘祖，妄圖以政治操縱干擾正常的音樂交流，已經遭到島內輿論的同聲撻伐。」

朱鳳蓮也指出，兩岸同胞都是《中國人》，都是《龍的傳人》，有著《中國心》，說著《中國話》，愛著《燈火裡的中國》，《愛我中華》是每一個中華兒女的尊嚴和榮耀。

最後，她說，希望廣大台灣同胞堅守中國人民的民族大義，堅決反對台獨和大陸同胞一道，共同推動兩岸關係和平發展融合發展，共創民族復興偉業。

針對天王劉德華來台開演唱會，遭到質疑「媚共」。陸委會日前表示，劉德華沒有傷害台灣的言論，所以同意來台辦演場會。陸委會副主委梁文傑表示，經查劉德華並未有政協官方背景，且政協在中國黨政體制中是比較邊緣位置，陸委會審查時不會以此為標準，陸委會基本要求只要不貶低台灣的國家地位，就能來台開演唱會。