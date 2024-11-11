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曹興誠怒告2中共高官涉犯中華民國《刑法》！　未來沒到案可通緝

▲▼曹興誠 台灣公民人權聯盟舉辦 用台灣的法治與文明 反擊中國的獨裁與流氓 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲曹興誠（右三）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

中國大陸國台辦日前宣布，把前聯電董事長曹興誠列入懲獨名單。對此，曹興誠11日舉行國際記者會，宣布對國台辦主任宋濤、發言人陳斌華提出刑事自訴，指控他們違反中華民國《刑法》第305條，涉犯「恐嚇危害安全罪」，今天就會委請律師至台北地院提告。

中共今年頒布懲治台獨22條，並在10月14日圍台軍演當天，將曹興誠、民進黨立委沈伯洋列為「台獨頑固份子」，威脅限制出行、企業經營、監禁、殺害等「懲治」措施，而這也是中共第一次，把懲獨制裁目標擴及到一般的民眾。

對此，曹興誠11日舉行國際記者會，宣布對國台辦主任宋濤、發言人陳斌華提出刑事自訴，指控他們違反中華民國《刑法》第305條，涉犯「恐嚇危害安全罪」。

曹興誠表示，中共破壞台海和平穩定，每天軍機艦侵門踏戶，他身為中華民國國民，已經放棄新加坡國籍，重新拿回中華民國護照2年了，既然是中華民國國民，當然有義務反對中共侵略。

曹興誠說，這次中共所安罪名是顛倒黑白，恐嚇令人心生畏懼，相關犯行已觸反我國《刑法》；而其律師鄭文龍指出，陳斌華在記者會指控曹興誠是台獨頑固份子，要限制旅行、限制經商自由，甚至威脅危害生命，不僅違反國際法，也觸犯《刑法》「恐嚇危害安全罪」，可處以2年以下有期徒刑。

不過，對於中共官員台灣是否有管轄權的問題，鄭文龍表示，陳斌華的行為是透過國台辦記者會傳播，曹興誠在台灣看到後還是會怕，這就構成《刑法》「恐嚇危害安全罪」，根據最高法院相關見解，台灣法院對這種案件是有管轄權的。他說，今天就會去台北地方法院遞自訴狀，如果兩人未來沒有到案，就可以發布通緝。

▼曹興誠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼曹興誠 台灣公民人權聯盟舉辦 用台灣的法治與文明 反擊中國的獨裁與流氓 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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