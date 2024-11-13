曹興誠告陸2官員恐嚇　國台辦諷曹「心驚膽跳」已打到台獨七寸　

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

聯電創辦人曹興誠被國台辦列入「台獨頑固份子」名單，本月11日召開國際記者會，宣布對大陸國台辦主任宋濤、發言人陳斌華提出刑事自訴，控兩人涉犯「恐嚇危害安全罪」。對此，發言人朱鳳蓮指出，曹興誠因為列入台獨名單感到害怕，證明他心驚膽跳，大陸方面「依法懲治的正義之舉，打到台獨分裂份子的7寸。」

朱鳳蓮痛批，曹興誠在上演的種種鬧劇，恰恰是不打自招，充分暴露了其台獨本性和色厲內荏的窘態。

朱鳳蓮強調，「台獨是絕路，台獨份子是秋後的螞蚱。」我們將堅定不移維護國家統一和主權領土完整，堅決依法打擊一切台獨分裂分子及其分裂行徑。

《東森新媒體ETtoday》記者追問，站在第一線的發言人聽到消息的第一反應？朱鳳蓮指出，「曹興誠說對大陸方面依法對其謀獨行徑，實施懲戒感到害怕，這恰恰充分暴露出他在懲獨法網之下心驚膽跳，恰恰證明我們依法懲治的正義之舉打到台獨分裂份子的7寸。」

朱鳳蓮也出，「至於個人如何看待，正義之舉得道多助，坦坦蕩蕩。他們揚言反制只是一場鬧劇。」

▲曹興誠日前開記者會，正式控告大陸國台辦主任宋濤、發言人陳斌華。（圖／記者屠惠剛攝）

聯電創辦人曹興誠日前遭國台辦列入「台獨頑固分子」名單，日前在記者會宣布控告大陸國台辦主任宋濤以及發言人陳斌華，認為中共指控他的罪名是顛倒黑白，恐嚇令人心生畏懼，相關犯行已觸反我國《刑法》。

曹興誠的律師鄭文龍也指出，陳斌華在記者會指控曹興誠是台獨頑固份子，要限制旅行、限制經商自由，甚至威脅危害生命，不僅違反國際法，也觸犯《刑法》第305條「恐嚇危害安全罪」，可處以2年以下有期徒刑。

對於中共官員在台灣是否有管轄權，鄭文龍解釋，陳斌華的行為是透過國台辦記者會傳播，曹興誠在台灣看到後還是會怕，這就構成《刑法》的「恐嚇危害安全罪」，根據最高法院相關見解，台灣法院對這種案件是有管轄權的。