國1小貨車突「左右恐怖飄移」！自撞護欄再猛撞1車　驚險瞬間曝

記者賴文萱／高雄報導

國道1號北向338.7公里9日發生一起車禍事故，一輛小貨車不明原因突然「恐怖飄移」，先是往左撞擊內側護欄後，再向右猛撞上另一輛自小客車，相當驚險。國道警方表示，該事故無人受傷，初步疑小貨車駕駛精神不濟肇事，將依規定處理。

▲國1小貨車突「左右恐怖飄移」！自撞護欄再猛撞1車。（圖／翻攝Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

▲國1小貨車突「左右恐怖飄移」！自撞護欄再猛撞1車。（圖／翻攝Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

這起事故發生在9日15時50分，根據曝光的行車記錄器影像，當時22歲小貨車駕駛張男行駛國道時，突然往左偏移撞擊內側護欄後，再往中線車道撞擊55歲黃男駕駛的自小客車而肇事，畫面相當驚險。

事故瞬間影像被po上網後，不少網友傻眼直呼「打瞌睡了吧！一開始就感覺有點偏偏的」、「飄移失敗」、「喝醉還是打瞌睡吧？看到這種晃來晃去的我都會遠離」、「小貨車在開什麼鬼」、「開那麼快是在趕晚七天回家嗎？」。

▲▼小貨車駕駛疑精神不濟肇事，後續由岡山分隊依規定處理。（圖／記者賴文萱翻攝）

國道警方表示，該起無人員受傷，事故於當天16時00分排除，全線恢復通車，初步了解，疑小貨車駕駛精神不濟肇事，後續由岡山分隊依規定處理。同時也呼籲，駕駛開車前一定要有充分休息，如發現身體疲勞或不適時，應立即進入服務區或下交流道休息，切勿疲勞駕車。