奧運金牌馬龍與陸生可順利來台？　國台辦：盡快解除陸居民入台限制

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

前總統馬英九辦公室宣布，邀請大陸多所名校師生11月27日訪台，包括就讀北京體育大學的2016里約奧運及2020東京奧運男子單打桌球冠軍馬龍，及就讀清華大學的2020東京奧運射擊冠軍楊倩，是否順利申請來台？大陸國台辦朱鳳蓮今（13）日僅呼籲，「台灣有關方面應當盡快的取消對大陸居民入台灣交流的限制。」

朱鳳蓮指出，今年4月，馬英九先生帶領台灣青年來訪大陸，兩岸青年跨越山海，結下深厚情誼。馬英九基金會邀請清華大學、北京大學、復旦大學等7所大陸高校師生於11月底赴台與島內有關高校師生交流並進行參訪。我們一貫倡導和積極推動兩岸青年交流，樂見兩岸青年常來常往、走近走親。

朱鳳蓮稱，此訪是兩岸青年的雙向奔赴，台灣青年也很期盼大陸青年到訪台灣，希望大陸高校師生訪問團能順利赴台交流。

朱鳳蓮表示，我們歡迎更多台灣青年來大陸走走看看，交朋友、結情誼，與大陸青年在交流中交心、在交往中增信，為推動兩岸關係和平發展、融合發展不斷匯聚青春力量。

問到「陸生團」目前申請進度？朱鳳蓮僅回答，「台灣有關方面應當盡快的取消對大陸居民入台灣交流的限制，讓更多的台灣青年有機會與大陸體育界、文化界的優秀青年交流互動。」

記者又問台灣方面很期待見到馬龍本尊，包括希望見到其他大陸奧運冠軍全紅嬋等人。對此，朱鳳蓮也說，台灣網民的提議和呼籲我們看到，我們將積極鼓勵支持兩岸各領域的青年交流往來，為兩岸青年交流交往搭建更多的平台，創造更多的機會。