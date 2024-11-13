台積電先進晶片禁銷大陸　國台辦：最終損害是台企利益

▲台積電。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

美國總統當選人川普競選期間多次稱「台積電偷竊美國晶片產業」，外媒更披露美國已禁止台積電向中國大陸輸出先進晶片。大陸國台辦今（13）日表示，給兩岸產業合作設置人為障礙，最終損害的是台灣企業的利益，讓台灣進一步錯失產業發展的機遇。

《路透社》10日引述未具名消息人士報導，美國商務部已向台積電發函，禁止特定7奈米或更先進的精密晶片出口至中國大陸。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日於例行記者會上表示，推進兩岸產業合作有利於兩岸企業發展，增進兩岸同胞民生福祉。她稱，有關報導再次證明，美國打「台灣牌」，升高台海緊張局勢，目的是「以台遏華」。

朱鳳蓮強調，「民進黨當局妄圖『倚外謀獨』，一味隨美起舞搞『脫鉤斷鏈』，給兩岸有關產業合作設置越來越多的人為障礙，最終損害的是島內企業的利益，削弱的是台灣相關產業的優勢，讓台灣進一步錯失產業發展的機遇」。

《路透社》另報導，根據知情人士及企業文件，馬斯克旗下美國太空探索科技公司（SpaceX）要求台灣供應商將產線移往海外，已導致一些業者遷移部分供應鏈。

朱鳳蓮回應，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁，把台灣一步步推向兵凶戰危的險境。有關動向表明民進黨當局一味謀「獨」挑釁，只會害台、毀台。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，川普曾說過要向台灣收保護費，這應該「正向看待」，收取保護費意味著美國願意保護台灣。對此，朱鳳蓮指出，賴清德上台以來，頑固堅持「台獨」立場，企圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」，嚴重損害台灣同胞利益，嚴重威脅台海和平穩定。

朱鳳蓮接著說，美國奉行的永遠是「美國優先」，「正告民進黨當局，交『保護費』換不來安全，『倚美』越深、『毀台』越甚，只會給台灣民眾帶來深重災難」。