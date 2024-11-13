翁曉玲擬刪「吳斯懷條款」引雜音　林思銘：會再溝通

▲國民黨立委林思銘。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

退將前往中國參加促統活動事件遭裁罰頻傳， 國民黨立委翁曉玲近日提案修《兩岸人民關係條例》相關條文，稱對大陸國旗行禮、唱對岸國歌是「禮貌行為」，不需要砍退休俸。據悉，藍營立委避之唯恐不及，沒有委員願意簽字連署，民眾黨立委黃珊珊更公開撰文，反對該提案。國民黨團書記長林思銘表示，藍白會繼續溝通，取得共識，發揮最大能量。

翁曉玲提案刪除《兩岸人民關係條例》第9條之3，以及相關罰則內容。提案案由寫道，國防、外交、退將等人員如向大陸地區政權之旗、徽、歌等行禮、唱頌或其他類似「表達禮貌」之行為，竟處予200萬至1000萬高額罰鍰，以及剝奪退休俸等嚴重處分，已明顯違背憲法言論和表意自由等基本人權保障。

黃珊珊也以「維護人民基本權茲事體大，憲法訴訟法不應倉促修正」為題投稿法律刊物「當代法律」。談及，若翁曉玲的提案通過，將導致憲法法庭實際運作困難，立法控制我國司法權的運作方式，因此她不支持此項修正內容。

林思銘表示，對於憲法訴訟法修法，國民黨堅持做對的事情，為了防止少數大法官就決定憲政裁判，重要憲法解釋由少數意見壟斷，對國家法治發展不妥。林思銘強調，黃珊珊有其意見，但藍白會繼續溝通，取得共識，發揮最大能量。