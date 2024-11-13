川普大金主兼家庭親密友人　馬斯克贊成「廢除聯準會」

▲川普當選後，孫女PO出全家合照，馬斯克也出現了 。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統當選人川普重返白宮，不僅意味著聯準會（Fed）將面臨重大挑戰，甚至引發「是否繼續存在」的疑問。川普本次競選大金主，甚至出現在家族合照的億萬富豪馬斯克（Elon Musk），近日在旗下社群平台X上轉發了猶他州共和黨參議員麥克李（Mike Lee）要求廢除聯準會的貼文，並附上「100」符號表達支持。

綜合外電報導，麥克李日前在推文中強調，行政機構應由總統掌控，而聯準會的存在是美國偏離憲法的例證之一，進一步呼籲「#EndTheFed」（終結聯準會）。聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）當天即表示，即便川普要求他辭職，他也不會順從。對於川普的立場，其過渡團隊發言人萊維特（Karoline Leavitt）表示，只有川普本人所發表的政策聲明才可視為官方立場。

對於廢除Fed的呼聲早有歷史。曾參選總統的前國會議員保羅（Ron Paul）在2009年出版了《終結聯準會》一書。今年6月，肯塔基州共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）與麥克李參議員共同提交了旨在解散終結並將其職責移交至財政部的法案。儘管如此，川普迄今並未公開支持廢除聯準會，但在競選期間他曾提議改變聯準會的運作方式，引發許多經濟學家感到擔憂。

聯準會的獨立性受到挑戰，川普的過渡團隊表示，川普得到民意支持，擁有兌現競選承諾的授權，包括他在今年8月全美黑人記者協會年會上承諾的「將利率大幅調低」；然而，總統並無直接控制並調整利率的權力。聯準會70多年來的職責一直是依據國會的授權，在穩定物價和促進就業方面獨立決策，避免受到政治干預。

聯準會官員曾無視降低利率的呼籲，而是在高通膨壓力下選擇維持20年來最高的利率，直到通膨降至聯準會2%的目標後才開始調降利率。

川普有可能會在2025年挑戰聯準會的現狀。共和黨目前掌控參議院，並在最高法院擁有6位由共和黨總統任命的大法官，其中3人由川普於第一任期任命。然而，即便進入最高法院挑戰聯準會也不一定能獲勝。今年最高法院以7比2裁定消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau）可保持現狀運作，拒絕了部分共和黨議員對其結構的憲法挑戰；上月則拒絕審理有關消費品安全委員會（Consumer Product Safety Commission）的案件，保障了聯準會等獨立機構的運作穩定性。