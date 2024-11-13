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美國新國安顧問瓦爾茲　老虎小組成員盯對台軍售進度

▲共和黨籍佛州聯邦眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲共和黨籍佛州眾議員瓦爾茲獲任白宮國安顧問。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

川普2.0人事連番開獎，他今天宣布由前「綠扁帽」成員、眾議員瓦爾茲出任白宮國安顧問。瓦爾茲是眾議院外國軍事銷售「老虎小組」的一員，曾表示美國提前協助台灣等合作夥伴與盟友武裝至關重要。

共和黨總統當選人川普下午發布聲明表示，任命佛羅里達州聯邦眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）為國家安全顧問。瓦爾茲是首位進入國會的美國陸軍特種部隊老兵，俗稱「綠扁帽」（Green Beret），曾在白宮及國防部任職。

川普說，瓦爾茲在陸軍特種部隊服役27年，期間參與阿富汗、中東及非洲的戰事而獲4枚銅星勳章，以上校軍階退役，「是全國公認的國家安全領袖、暢銷書作家，也是因應中國、俄羅斯、伊朗及全球恐怖主義威脅的專家」。

50歲的瓦爾茲與挺台眾院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）及眾議員金映玉（Young Kim）等同為跨黨派外國軍事銷售（FMS）「老虎小組」（TIGER Task Force）成員。

老虎小組今年2月上旬向眾院外委會遞交一份報告指出，美國軍售交付延遲情況嚴重，光是台灣就有19項未完成的武器採購，總額達220億美元（約新台幣7139億元），部分可能延到最早2027年交付，有些軍售甚至尚未排定交貨日期。

瓦爾茲當時透過相關新聞稿表示，從最近的衝突中可知，美國提前協助台灣等合作夥伴與盟友武裝至關重要，盼改革外國軍事銷售流程有助阻止未來的侵略。

佛州人瓦爾茲曾為美國前總統小布希（George W. Bush）副手錢尼（Dick Cheney）效命，他是美國國會對中鷹派的頭號人物之一，擔任眾院多個重要國安委員會的成員，包括協調對中政策的「中國工作小組」（China Task Force）。

他強調中國在經濟、科技及軍事領域對美國構成威脅，認為美國必須強化在亞太地區的軍事部署，在確保區域穩定之際，阻止中國擴張行動。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）昨天報導，瓦爾茲因為帶頭抵制2022年北京冬季奧運，及呼籲針對中國在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情扮演的角色，對北京祭出懲罰等鮮明抗中立場，激怒中國官媒及官員。

瓦爾茲擔任眾議員期間提出一系列直指中國政府的法案，內容包括對抗北京在印太地區的影響力及「拔掉」中國的開發中國家地位，使北京不得享有優惠待遇。

國安顧問的人事任命不需要參議院通過，瓦爾茲將向川普提供因應國際威脅的建議，及協調相關機構的回應措施。

路透社分析，瓦爾茲出線，代表川普2.0在國安領域的明確立場，尤其在因應中國及亞太地區的問題上，展現強硬外交及軍事路線。

烏克蘭戰爭方面，瓦爾茲在戰爭初期呼籲拜登政府向烏軍提供彈藥及武器，使他們能夠攻擊俄軍補給線。但這場戰爭代價高昂又不見終點，共和黨內部的挺烏聲浪愈來愈小。

瓦爾茲的立場也轉與川普趨近，他除了抨擊北大西洋公約組織（NATO）沒有投入更多心力援烏抗俄，今年4月更於國會聽證會上質疑，美國提供烏克蘭大部分武器的做法是否為長久之計。

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