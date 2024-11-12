【廣編】「天生美女是假象？」啦啦隊女神靠這個撐起美麗代言！

▲李多慧的成功不僅來自舞技和表演魅力，更在於她對於美麗的聰明選擇。

圖、文／君綺醫美提供

韓國啦啦隊女神李多慧以甜美笑容和精湛舞技在台灣征服無數粉絲，近期一支網路熱議的AestheFill（俗稱精靈針）三振舞再次讓她成為焦點人物。充滿活力與青春氣息的舞蹈，不僅展現了李多慧獨有的魅力，更引發了千萬粉絲們的熱烈猜測：「這是新代言嗎？」、「到底為什麼可以美成這樣？」

作為李多慧保養「驚天美顏」的肌秘，精靈針幫助她在演藝圈中始終光芒四射，身價更是一路飆升！她坦言：「精靈針讓我在忙碌的生活始終保持自信，就像我在舞蹈中擊出三振一樣，把壞元氣通通出局，這也是我選擇代言君綺醫美的重要原因。」

精靈針以專利微球體技術為核心，能幫助調整不滿意的部位，帶來更美好的自己。台韓美容市場的新時代已來臨，現在韓國的流行趨勢，歐膩們喜歡一次只做微調整，每三個月再調整一次，讓變美不著痕跡，君綺醫美精靈針讓妳不知不覺變美麗。

當「天生麗質」的傳說被重新定義，人們對於美的認知不斷提升，李多慧以實際行動告訴粉絲，透過專業與科技的完美結合，美麗可以如此輕鬆自然，並持久散發動人的光芒。跟著多慧選君綺醫美，妳也可以一樣擁有屬於自己的光彩時刻！