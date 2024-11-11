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獨／李多慧遭狗仔跟拍嚇到噴淚　經紀公司：告到底絕不妥協

▲▼ 李多慧至警局報案淚訴還原被跟蹤過程。（圖／記者陸運陞攝）

▲李多慧至警局報案淚訴還原被跟蹤過程。（圖／記者陸運陞攝）

記者陳以昇／新北報導

啦啦隊女神李多慧騎機車環島5天後返家，途中卻疑似遭一部白色小客車跟蹤到三重租屋處，車內還下來一名女子尾隨她，李多慧事後在臉書發文：「對我們一直進行拍攝...整整一小時半的時間，我們真的不敢回家。」並親自到新北市婦幼警察隊報案。據了解，這名跟拍女子疑似是某媒體的狗仔，但身份待警方調查釐清，經紀公司表示「不會撤告，不因身份關係而妥協自身權利」。

▼李多慧環島結束後返回三重租屋處卻遭跟蹤 。（圖／翻攝李多慧臉書）

▲▼李多慧環島結束後返回三重租屋處卻遭跟蹤，綠衣男子坐在花圃假裝打電話被拍下，拍攝團隊拍到白色小客車尾隨 。（圖／翻攝李多慧臉書）

職棒啦啦隊女神李多慧日前進行騎機車環島，5天後與拍攝團隊返回三重區租屋處，過程中卻發現一部白色小客車不斷尾隨跟蹤，在李多慧下車在超商前拍攝影片時，從車內下來一名穿綠衣染金髮的女子，坐在花圃假裝打電話並偷拍李多慧，讓她相當恐懼。

據了解，跟蹤李多慧的綠衣女子疑似是某媒體的狗仔，當時由車內男子開著租賃車，到了三重由綠衣女下車貼跟，疑明目張膽地跟拍李多慧，但行為已經嚇壞李多慧，氣得她不想繼續隱忍，昨天（10日）下午在經紀人及工作團隊陪伴下，前往新北市婦幼警察隊報案。

警方表示，目前已完成受理報案程序，三重分局也已鎖定行為人，將比對筆錄內容後查緝到案，而該涉案女子跟蹤李多慧已持續一段時間，因此已構成跟騷法，後續將以跟騷法偵辦。

對於媒體狗仔的跟拍行為，李多慧的經紀公司表示「需要經警方證實，如果確認是狗仔，態度上也會持續提告，不因身份關係而妥協自身權利，這才是報警的意義」。

▼綠衣女子疑似媒體狗仔進行跟拍  。（圖／翻攝李多慧臉書）

▲▼李多慧環島結束後返回三重租屋處卻遭跟蹤，綠衣男子坐在花圃假裝打電話被拍下，拍攝團隊拍到白色小客車尾隨 。（圖／翻攝李多慧臉書）

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