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水污費開徵10年首調漲　晶圓半導體、發電廠共2200家受影響

▲管線圖資輕鬆查 新北公共污水下水道一指搞定。（圖／新北市水利局提供）

▲環境部預告將微調水污費。圖為新北公共污水下水道。（圖／新北市水利局提供）

記者許敏溶／台北報導

水污染防治費開徵近10年未調漲。環境部今（12日）預告修正水污費收費辦法，除合理微調費率，更首次將氨氮、鋅及錫納入收費項目，預估第一年徵收費額約增加8600萬元，受影響共計2200家，約九成每年增加費額均低於2萬元，主要衝擊為工業區與科學園區的下水道系統、晶圓半導體製造業、發電廠等行業。

水污染防治費從104年5月開徵。根據環境部統計，初期平均年收入約4.7億元，且開徵後污染排放量並沒有因為列管家數成長而增加，從106至112年化學需氧量（COD）年排放量已從5.3萬噸大幅降至3.9萬噸，懸浮固體（SS）也從1.3萬噸降至0.9萬噸，排放減量顯著，COD已有減量27%，SS也有減量32%。

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環境部水保司檢討表示，水污費開徵近10年來費率未曾調整，為促使事業與污水下水道系統持續投入改善減排，今天預告修正「事業及污水下水道系統水污染防治費收費辦法」，除合理化微調有害健康物質費率，首次將氨氮、鋅及錫納入收費項目，且推出調整報繳期程及分期付款等便民措施，精進申報效能。

根據環境部統計，水污費調整後，第一年徵收費額約增加8600萬元，受影響事業及下水道系計2,200家，約九成每年增加費額均低於2萬元，主要衝擊行業為工業區下水道系統、科學園區下水道系統、晶圓半導體製造業、發電廠、印刷電路板製造業及電鍍業。且這次新增項目及調整費率採5年分年遞減，到第6年全額徵收等配套，另COD及SS費率本次沒有調整，故實際受影響家數相對有限。

▲▼環境部預告水污費近10年首漲，包括晶圓半導體、發電廠等近2200業者受影響。（圖／環境部提供

▲環境部預告水污費將微調，包括晶圓半導體、發電廠等近2200家業者受影響。（圖／環境部提供）

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