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「旅館開發環評」擬下放地方挨批　彭啓明急踩煞車：暫不修法

▲▼環境部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲環境部宣布暫不修正旅館開發環評主管機關分工。（圖／記者許敏溶攝）

生活中心／台北報導

環境部擬修正環評法施行細則，未來旅館等開發案可能回歸到地方審查，引發環團質疑，前環保署副署長詹順貴更批評此次修法根本是「修歪」。對此，環境部今天宣布，由於目前外界仍有諸多疑慮，部長彭啓明廣納各界意見，已指示暫不修正旅館開發環評主管機關分工。

環境部6日表示，為健全環評審查制度以提升政府治理效能，目前正在預告修正環評法施行細則，強化與地方政府分工合作辦理環評案件審查及監督，將旅館、觀光旅館開發行為改由地方政府管轄。

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詹順貴則批評，這次「修歪」的內容中，最令人生氣的是將國家風景區、國家森林遊樂區、國家公園、野生動物保護區或重要棲息環境、重要濕地、自然保護區、一般保護區等國家級環境敏感地區興建飯店、旅館或掛羊頭賣狗肉的文教設施（實質上經營飯店旅館業務），環評主管機關原歸中央環境部審查的規定，又全部修改送給地方。

對此，環境部今說明，因113年3月立法院社會福利及衛生環境委員會全體委員會議通過臨時提案，要求環境部應於113年6月底前提出「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」修正草案，並於113年底發布施行，因此環境部配合上開認定標準修正，於113年10月9日預告修正環評法施行細則，調整部分開發行為環評主管機關之環評審查、監督權責。

為增進中央與地方的環評審查與監督共同合作能力，環境部於113年初調查各地方政府意願後，依環評法施行細則第12條規定，公告委辦15個直轄市、縣（市）政府（不含台東縣、花蓮縣、宜蘭縣、苗栗縣、新竹縣、彰化縣及金門縣）辦理轄內旅館（含觀光旅館）開發案件環評審查（含後續變更）、監督及處分。

截至目前共有2個案例，執行情形尚無不妥，因此環境部部原擬於114年7月全面改由地方政府辦理旅館相關環評案件，但因目前外界仍有諸多疑慮，經綜合考量，環境部暫不修正旅館開發行為環評主管機關之環評審查、監督分工權責。未來將持續觀察委辦地方政府執行情形至114年底，並納入近期辦理之環評總體檢，作為後續修法參考。

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