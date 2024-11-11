跟曖昧對象約會！她見「1舉動」擔心沒戲了　網秒懂：掩蓋不安

▲原PO和曖昧對象約會。示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

跟別人出門，會不會因為太緊張、不知道說什麼，乾脆拿手機出來滑呢？近日有網友發文透露，她和曖昧對象出門時，對方一直滑手機，男生緊張的時候會一直看手機嗎？貼文曝光後，引發底下網友討論。

女網友在Dcard上，以「男生約會緊張會一直滑手機嗎」為標題發文，提到她最近和曖昧對象約會時，眼見對方一直滑手機，所以心想應該沒下文了。但想不到回家後，她卻得知男方急忙換班，只為能和她再約會一次，大家覺得這樣有戲嗎？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「真的有興趣不會想拿手機出來，會一直看對方，緊張一直猛喝水、飲料」、「有沒有戲不知道，但是你能接受對方每次約會狂滑手機嗎」、「緊張跟滑手機兩回事」、「約會還一直滑手機，有戲嗎」、「如果我有約會（與女生），根本不會滑什麼手機（再尷尬也不會，基本尊重），即便我是個幾乎24小時都在滑手機的人」。

原PO後來補充，男方不是非常專心看手機，而是點開各種APP，然後又滑掉，動作不斷重複。其他網友則表示，「如果真的是這種緊張滿可愛的，但是如果是在等別人訊息就海王」、「偏有戲」、「當我不知道該做什麼的時候都這樣掩蓋不安」、「應該是緊張害羞吧，估計是個I人，應該有戲」。話題引發討論。