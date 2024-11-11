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第一次約會必請客！他曝「關鍵時間點」能知金錢觀：沒拒絕就淘汰

▲▼正妹,大餐,相親,閨蜜,低胸,穿搭,背心,約會,女友。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO認為，可以用「請客」來觀察對象態度。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

AA制相關話題常掀起討論，近日有網友發文拋問，「為什麼要AA？」他覺得男生請客吃飯，正是觀察對方態度的好時機，可以知道這個人是否還需要再聯繫，甚至能知道兩人有沒有機會進一步發展。貼文曝光後，底下網友也分享自身看法。

男網友在Dcard上，以「為什麼要AA」為標題發文，提到他覺得男生請客的時候，恰巧是觀察對方態度的最好時機，因為如果一個女生願意吃比較高價的餐廳，卻又讓男方全額付，就能知道以後沒有必要聯繫。

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接著原PO說，如果用餐後，女方堅持自己付，就可以知道這個人不會占便宜，可以當朋友；若女生讓男生付，並說下次換她請，則代表女方將會用這個理由再約男生，兩人應該還有戲。

▲▼女友,約會,感情,老婆,小三,劈腿,出軌,餵食,曖昧,相親,交往。（圖／記者周亭瑋攝）

貼文曝光後，有些網友表示，「我也都用這種方式在篩選，第一餐一定請客，而且不能先講，一定要到吃完或結帳的時候才突然提，讓對方沒有太多思考時間，臨場反應才能展現她最真實的想法，對方沒拒絕就直接淘汰」、「如果我對那個男生沒興趣，我絕對跟他算清楚，不讓他請但我也不會多出」、「確實，一般吃飯都吃很普通的，也不會讓男生花太多錢。展現紳士風度不是很好嗎」。

不過也有網友回應，「我只對開頭有疑問，為什麼男生要花錢看女生態度？交流不是互相的嗎」、「約女生出來吃飯又不是啥特別的事，被你搞得很神聖，還很想付錢，是多自卑」、「有些人拿錢跟有沒有心來比真的很莫名其妙，例如精心設計一天完美的旅行也是一種付出啊，只用錢來衡量一個人根本毫無邏輯可言，比起是否出錢，有更多點可以觀察人」。

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