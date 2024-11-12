　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

翁曉玲推修憲訴法　全國律師聯合會聲明：嚴重破壞民主憲政秩序

▲▼立委翁曉玲。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

藍委翁曉玲提出《憲法訴訟法》修法，將大法官開會人數從「現有總額」改為「憲法法定總額」15人，並規定憲法法庭審判必須有三分之二以上即至少10人出席，方能作出裁判。由於新任大法官人事現在立法院會遭到杯葛，若修法通過後大法官員額不足將變相癱瘓憲法法庭。全國律師聯合會11日發聲明指出，憲法訴訟法修正案將造成憲法法庭實質停擺的憲政危機，更將嚴重破壞台灣民主憲政秩序的根基，本會對修正案深感憂慮及不安，並呼籲立法院朝野各黨團切勿通過此極度不妥的修正提案。

針對近日立法委員所提出《憲法訴訟法》第4條、第30條、第43條及第95條等條文修正案，全國律師聯合會表示，因有實質癱瘓憲法法庭之明顯憲政危害，嚴重影響我國自由民主憲政秩序之根基，本會對修正提案深感憂慮及不妥。

全國律師聯合會也提出五點聲明，第一、立法委員所提《憲法訴訟法》第4條、第30條、第43條及第95條修正案，將憲法訴訟法作成判決及裁定之計算大法官人數規定，由現有總額修正為法定總額，並將憲法裁判之作成門檻提高法定總額之三分之二。於此修正後，憲法法庭之裁判至少須有10位以上之大法官參與，且須有至少10位以上之大法官同意，始能做成憲法裁判。

聲明也點出，第二、本次修正案大幅提高憲法裁判的作成門檻，但也造成大法官若缺額或依法不能行使職權，而未達作成憲法裁判之門檻（如立法院未行使同意權、大法官因利益衝突而迴避審判、因病或其他個人主客觀因素無法參與審判等情形），憲法法庭將因大法官人數不足而無法作成任何憲法裁判。

聲明指出，修正案要求10位以上大法官須達到一致同意始能憲法裁判之門檻，遠高於憲法訴訟法於2019年上路前的不當高門檻設計，亦將使憲法裁判的形成，重蹈2019年前憲法裁判難以作成的慘痛歷史經驗，甚因其所設門檻高於2019年前之制度，恐將造成比過往慘痛經驗更為惡劣的制度結果。

第三、雖然外國立法例亦不乏有作成憲法裁判最低大法官人數限制之設計，然其他國家為了避免大法官因人數不足而實質造成憲法法庭停擺的困境，均設有防止憲法法庭停擺之處理機制，如美國可由聯邦最高法院的首席大法官以命令將案件發由案件管轄地區的巡迴上訴法院進行審理和裁判；加拿大則可由首席大法官自聯邦上訴法院、聯邦法院、加拿大稅務法庭或其他合於規定之法院，指定專案法官參與憲法法庭之裁判；德國則是採取新法官無法選出時，由原任法官繼續執行職務至新法官被任命為止之制度設計；而日本則因為最高裁判所的法官可由內閣直接指名，所以不至於發生最高裁判所停擺之情形。

律師聯合會強調，相較於其忚國家的設計，本次修正僅片面大幅提高憲法法庭的運作門檻，而未有任何防止憲法法庭停擺的設計，對於憲政制度的危害，明顯可見。

聲明續指，第四、憲法法庭的憲政作用及功能，除了釐清及解決國家機關權力行使之分際及界限外，亦包括維護人民基本權利的核心作用。當人民的憲法權利受到國家機關不當侵害時，憲法法庭即須本於憲法守護者的機能，擔任確保人民基本權利不受危害的最後一道防線。因此，憲法法庭一旦停止運作，將使其他國家機關的權力行使失去節制閥門及煞車，國家權力作為將難以有效節制，憲政秩序也將因此崩解，我國引以為傲的自由民主憲政將無以維繫。

聲明強調，第五、本會認為立法委員所提出之《憲法訴訟法》第4條、第30條、第43條及第95條等條文修正案，將造成憲法法庭實質停擺及癱瘓的結果，而此結果將造成憲法爭議無法解決、人民基本權利維護的需求遭實質剝奪，已嚴重動搖我國自由民主憲政秩序之根基，因此，本會強烈呼籲立法院朝野各黨團切勿通過此極度不妥的修正提案，以維我國民主憲政秩序的有效運作及避免憲法法庭停擺的憲政危機發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／懷疑前女友劈腿！13人大亂鬥　現任胸中刀慘死
快訊／雨彈升級！4縣市豪大雨特報　嚴防淹水
璩美鳳對質討公道　柯文哲「耍賴反應」產業大咖看傻
國小家長闖校園！「揍男童腹部一拳」害血尿　動手原因曝光
彰化92歲傳奇老中醫過世　「狗屎夜市」因他而來
快訊／4縣市大雨特報　下到入夜
客機降落遭槍擊！機身多處彈孔　多家航空宣布停飛海地
藍正龍暴瘦臉凹　網驚「發生了什麼」近照曝光
快訊／停車場命案　男倒臥地面爆血亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔣萬安今表揚北捷攻擊事件　勇警曝蔣父25年前幫證婚

勇警壓制北捷傷人案嫌犯　宣導發生傷人事件「先做這事」勿逃竄

陳佩琪狂發文聲援柯文哲　謝寒冰轟沒意義：想救老公就閉上妳的嘴

消防法修法三讀　業者釀死傷可重判七年、未派人到場助救災重罰千萬

雲端發票「4人重複中獎」機率比小行星撞地球低！　她轟：無人道歉

中共東部戰區實彈射擊演訓！　東南沿海劃設多處保留區、限航區

翁曉玲推修憲訴法　全國律師聯合會聲明：嚴重破壞民主憲政秩序

謝謝你們！北捷「奪刀英雄」集合　蔣萬安頒發榮譽獎章、免費搭乘票卡

王定宇提告葛斯齊後面麻煩大了？　媒體人曝1前提可能撤告

勞動部公務員傳遭職場霸凌亡　前部長許銘春發聲「從未接到陳情」

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

Yuma小王Tommy是98萬網紅 曾搭檔百萬YTR三原｜20241111 ET午間新聞

彰化砂石車一路推撞！女騎士捲車底遭輾慘死　驚悚影片曝

百萬YTR夫妻婚變爆四角戀！Ryu稱Yuma劈腿要他也玩｜20241111 ET午間新聞

搶搭雙11「法拍千萬超跑」　意外流標！買家曝縮手關鍵

北捷2英雄找到了！制伏傷人女子　金融業男＋鐵板燒廚師默默離開

蔣萬安今表揚北捷攻擊事件　勇警曝蔣父25年前幫證婚

勇警壓制北捷傷人案嫌犯　宣導發生傷人事件「先做這事」勿逃竄

陳佩琪狂發文聲援柯文哲　謝寒冰轟沒意義：想救老公就閉上妳的嘴

消防法修法三讀　業者釀死傷可重判七年、未派人到場助救災重罰千萬

雲端發票「4人重複中獎」機率比小行星撞地球低！　她轟：無人道歉

中共東部戰區實彈射擊演訓！　東南沿海劃設多處保留區、限航區

翁曉玲推修憲訴法　全國律師聯合會聲明：嚴重破壞民主憲政秩序

謝謝你們！北捷「奪刀英雄」集合　蔣萬安頒發榮譽獎章、免費搭乘票卡

王定宇提告葛斯齊後面麻煩大了？　媒體人曝1前提可能撤告

勞動部公務員傳遭職場霸凌亡　前部長許銘春發聲「從未接到陳情」

蔣萬安今表揚北捷攻擊事件　勇警曝蔣父25年前幫證婚

美國令台積電斷供中國先進晶片　反逼中國晶片指數寫近3年新高

朱育賢轉隊費史上新高！多隊蓄勢待發　桃猿端3年月薪85萬留人

橋頭勇士趕上車？　橋頭區早買1年每坪省6萬

《藍色監獄》靜止畫過多評分降至3.8　超長縮時畫面疑水時間網傻眼

不斷更新／珠海航展開幕　殲-35A、殲-20、蘇-57隱形戰機同場獻技

詐領2450元！涉嫌假簽到拿走出席費　竹縣關西民代羅仕典遭起訴

快訊／懷疑前女友劈腿！醋男撂人談判13人大亂鬥　現任胸中刀慘死

勇警壓制北捷傷人案嫌犯　宣導發生傷人事件「先做這事」勿逃竄

15年來最慘！Burberry傳被收購　買家是「羽絨服之王」

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

政治熱門新聞

議員險吃發霉泡麵怒了！衛生局開查

王定宇提告葛斯齊　他曝1前提可能撤告

公務員傳遭職場霸凌亡　許銘春發聲「從未接到陳情」

北捷「奪刀英雄」集合　蔣萬安頒榮譽獎章

喪屍煙彈上網就買到　政院改列二級毒品

分析／民眾黨沒人敢碰「代理黨主席」議題

稱2026台南市長一定是「妃龍在天」　陳亭妃：自己最了解謝龍介

「4人重複中獎」機率比小行星撞地球低！　她轟無人道歉、負責

柯文哲確定不抗告！　律師分析凸顯2現象：打臉黃國昌政治操作

台灣提5000億軍購買F-35、神盾艦？　國防部：任何強化戰力皆選項

翁曉玲推修憲訴法　全國律師聯合會聲明：嚴重破壞民主憲政秩序

提5000億軍購買F-35？　總統府：台美都有相關討論、盤整

陳佩琪狂發文聲援柯文哲　謝寒冰轟沒意義：想救老公就閉上妳的嘴

曹興誠告國台辦　陸委會：尊重

更多熱門

相關新聞

分析／民眾黨沒人敢碰「代理黨主席」議題

分析／民眾黨沒人敢碰「代理黨主席」議題

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，北檢日前聲請延押2個月至明年1月4日獲准，當時民眾黨陣營包括柯妻陳佩琪在內，皆在社群喊「抗告」，但卻遲遲沒有下文，律師團直至11日最後期限才表態柯不抗告，也未像上次直接發表聲明，讓外界霧裡看花；柯文哲不抗告的動作，也象徵民眾黨接下來應正視「柯文哲請假3個月即將到期」問題，然而黨內至今沒人敢觸碰，連上週中評會都未多做討論，宛如成了「禁忌話題」。

力挺財劃法修法！　藍議員：新北有望疫苗補助擴大、地方建設加速

力挺財劃法修法！　藍議員：新北有望疫苗補助擴大、地方建設加速

控賴士葆拉扯官員　郭國文曝影片：連人民的救命錢都在擋

控賴士葆拉扯官員　郭國文曝影片：連人民的救命錢都在擋

綠委稱藍精神分裂　王鴻薇：比照賴公開道歉

綠委稱藍精神分裂　王鴻薇：比照賴公開道歉

控蔡易餘毆打藍助理如流氓　陳玉珍喊話綠委回頭是岸

控蔡易餘毆打藍助理如流氓　陳玉珍喊話綠委回頭是岸

關鍵字：

翁曉玲國民黨民進黨民眾黨律師憲法訴訟法憲法法庭大法官

讀者迴響

熱門新聞

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

桔梗先甩豪大雨！準天兔走5天恐大轉彎

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」

台中「猛鬼樂園」藏女屍　KID夜探後絕口不提

越野車闖珠海體育中心亂撞　人群傷亡畫面曝

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

《全明星4》爆隊內戀！

天兔恐變中颱小鋼炮　「將會非常靠近台灣」

天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！

原價2千多！百貨潮牌服飾「1件砍到剩98元」

資安公司警告：別用Google搜6英文字

快訊／天兔今晨生成　史上首次「11月4颱共舞」路徑曝

更多

最夯影音

更多

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面