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美術館、表演藝術中心估37億蓋5年　許淑華：現在不做以後更貴

▲南投縣立美術館計畫設立在921地震紀念公園南投縣農工商會展中心旁。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣立美術館計畫設立在921地震紀念公園南投縣農工商會展中心旁。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府計畫興建全新美術館及表演藝術中心，可行性評估已進入最後階段；縣長許淑華表示，初步規劃籌建經費約37億元，由於建築成本飛漲，若現在不做、未來成本會更高，希望119年正式落成營運後，能成為帶動全縣藝術文化蓬勃發展的火車頭。

南投縣議會第20屆第4次定期會縣政總質詢，11日由縣議員蔡明軒、王秋淑、陳宜君、吳棋楠、蘇昱誠、陳玉鈴、沈夙崢聯合質詢，南投縣美術館及表演藝術中心成為焦點；許淑華指出，縣府文化局所在展覽室、演藝廳自民國71年啟用，曾是全國第一座也是最美輪美奐的文化中心，但至今己超過40年，實屬老舊且空間嚴重不足，她長年聽到很多地方藝文界朋友反映、希望有更好的展演空間。

許淑華說明，新建南投縣立美術館及表演藝術中心選址在占地廣達近7公頃的921地震紀念公園及南投縣農工商會展中心，擁有很多優勢，既有會展中心不必拆除，整理後還能讓文化局搬遷進駐，形成三棟聯合的南投縣藝術嶄新文化地標，另縣議員提供國內外成功案例，包括讓整個基地發展成獨具南投特色藝文園區，以及表演廳觀眾席增加1000個等，縣府都會重視參採。

許淑華強調，10幾年前可能只需20幾億元就可蓋好，但每年建築成本不斷提高，而縣府推動的建設工程單價與所有花費都有公定標準，並符合《採購法》公開招標，預計今年完成可行性評估、專案管理廠商招標選定，到118年完工試營運、119年正式營運；財源部分，縣府會逐年編列，不致排擠其它縣政推動經費，縣府也須逐年向縣議會報告並通過預算審議，縣議會可隨時掌握整體進度，更期待議員、立委多方協助爭取中央補助。

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