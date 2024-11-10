「電車線掉落」砸中太魯閣號車窗破裂　台鐵估下午1時完成搶修

▲台鐵256次太魯閣號列車行經漢本路段時，電車線掉落砸中列車。（圖／讀者提供）



記者蔡亞樺／台北報導

台鐵凌晨一輛從樹林駛向至花蓮的256次太魯閣號列車行經漢本路段時，電車線掉落砸中列車，導致車窗多處破損，玻璃出現明顯裂痕，車廂座椅處處可見碎玻璃，台鐵目前調閱監視器鑑識，東正線預計下午1時前完成搶修。

搭乘該列車的乘客凌晨在社群平台Threads上傳照片，列車行駛中突傳出撞擊聲，甚至冒出火光，接著列車緊急停駛，從乘客拍下畫面，有至少有6面車窗破損，所幸沒造成人員傷亡。

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台鐵公司說明，昨（9日）晚間11時54分接獲，觀音隧道南口至漢本站北端OS區間（K34 +750）約250公尺，於256次（太魯閣自強號）通過時電車線掉落，車上旅客約100人由554次莒光號接駁至花蓮站。

▲▼台鐵256次太魯閣號列車行經漢本路段時，電車線掉落砸中列車，導致車窗玻璃破裂，列車緊急停駛。（圖／讀者提供）

台鐵公司表示，經搶修單位連夜搶修，事故列車由花蓮機務段派救援柴電機車於清晨5時29分牽引回花蓮，東正線持續搶修中，預計今下午1時前完成搶修。

目前和平=漢本=南澳間以西正線單線雙向行車，台鐵公司今清晨6時起成立一級應變小組，據了解，電車線不知為何掉落，台鐵公司將調閱集電弓監視器畫面鑑識。