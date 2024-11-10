　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「電車線掉落」砸中太魯閣號車窗破裂　台鐵估下午1時完成搶修

▲▼台鐵256次太魯閣號列車行經漢本路段時，電車線掉落砸中列車，導致車窗玻璃破裂，列車緊急停駛。（圖／讀者提供）

▲台鐵256次太魯閣號列車行經漢本路段時，電車線掉落砸中列車。（圖／讀者提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵凌晨一輛從樹林駛向至花蓮的256次太魯閣號列車行經漢本路段時，電車線掉落砸中列車，導致車窗多處破損，玻璃出現明顯裂痕，車廂座椅處處可見碎玻璃，台鐵目前調閱監視器鑑識，東正線預計下午1時前完成搶修。

搭乘該列車的乘客凌晨在社群平台Threads上傳照片，列車行駛中突傳出撞擊聲，甚至冒出火光，接著列車緊急停駛，從乘客拍下畫面，有至少有6面車窗破損，所幸沒造成人員傷亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵公司說明，昨（9日）晚間11時54分接獲，觀音隧道南口至漢本站北端OS區間（K34 +750）約250公尺，於256次（太魯閣自強號）通過時電車線掉落，車上旅客約100人由554次莒光號接駁至花蓮站。

▲▼台鐵256次太魯閣號列車行經漢本路段時，電車線掉落砸中列車，導致車窗玻璃破裂，列車緊急停駛。（圖／讀者提供）

▲▼台鐵256次太魯閣號列車行經漢本路段時，電車線掉落砸中列車，導致車窗玻璃破裂，列車緊急停駛。（圖／讀者提供）

▲▼台鐵256次太魯閣號列車行經漢本路段時，電車線掉落砸中列車，導致車窗玻璃破裂，列車緊急停駛。（圖／讀者提供）

台鐵公司表示，經搶修單位連夜搶修，事故列車由花蓮機務段派救援柴電機車於清晨5時29分牽引回花蓮，東正線持續搶修中，預計今下午1時前完成搶修。

目前和平=漢本=南澳間以西正線單線雙向行車，台鐵公司今清晨6時起成立一級應變小組，據了解，電車線不知為何掉落，台鐵公司將調閱集電弓監視器畫面鑑識。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
大谷翔平打完球迷全走光！　弗里曼和貝茲：我們不重要
台鋼啦啦隊韓女神出狀況！　公司證實：11月缺席所有賽事
最新詐騙！　一票喊「有收到」
新竹男砍死外甥　鄰居說話了
女太空人出任務瘦成皮包骨　嚇壞NASA
補習班老師是本土AV女優　學生國高中都有「他們看過我」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「電車線掉落」砸中太魯閣號車窗破裂　台鐵估下午1時完成搶修

5生肖上榜！　交往前後差最大

最新詐騙！　一票喊「有收到」

挑戰4颱鼎立　天兔若生成「恐最可能影響台灣」

今晚變天！　恐4颱共舞路徑曝

核戰開打14分鐘「300萬人灰飛煙滅」！第三次世界大戰將歸零文明

北市基隆路地下道「深夜大塞車」！民眾困車陣1小時出不去

嘉義中埔規模4.4地震！氣象署：與10／27連8震同震央

快訊／東北雨彈下不停！5縣市「大雨特報」　最新警戒區域曝

您的包裹「掉進海裡了」！淘寶雙11貨櫃墜海　一票台人崩潰

《影后》陳庭妮遭投資方要求豔舞...　楊謹華謝盈萱站出跳《音浪》神救援

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

《影后》心機女新人激怒曾莞婷　楊貴媚揭穿她雙面：妳演得很好啊！

持刀攻擊學生！北捷砍人女疑有幻聽　涉殺人未遂移送新北檢

北捷「奪刀勇伯」英勇身分曝　是員警：這不是該做的嗎？

北捷奪刀「口罩伯」警官正面曝光　侯友宜手下+新北警局長學生

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　砸6位數買水晶「火爆脾氣收斂了」

巴基斯坦火車站大爆炸　逾70死傷...恐怖畫面曝

「電車線掉落」砸中太魯閣號車窗破裂　台鐵估下午1時完成搶修

5生肖上榜！　交往前後差最大

最新詐騙！　一票喊「有收到」

挑戰4颱鼎立　天兔若生成「恐最可能影響台灣」

今晚變天！　恐4颱共舞路徑曝

核戰開打14分鐘「300萬人灰飛煙滅」！第三次世界大戰將歸零文明

北市基隆路地下道「深夜大塞車」！民眾困車陣1小時出不去

嘉義中埔規模4.4地震！氣象署：與10／27連8震同震央

快訊／東北雨彈下不停！5縣市「大雨特報」　最新警戒區域曝

您的包裹「掉進海裡了」！淘寶雙11貨櫃墜海　一票台人崩潰

高雄機車逆向騎快車道！下秒碰撞左轉轎車　騎士倒地送醫不治

2024大溪區全民健行　逾5000民眾熱情參與

「電車線掉落」砸中太魯閣號車窗破裂　台鐵估下午1時完成搶修

兩岸漢字文化藝術節移師桃園　張善政：展現桃園文化內涵與底蘊

《影后》流氓太帥被洗版！詹懷雲制服一脫胸肌秒殺…IG粉4天破萬

陸軍特指部中士公開性愛片、下體照　被檢舉糗了

看大谷翔平打完球迷就離開！弗里曼和貝茲自嘲：我們不重要

大溪苦茶油節「2024永福里茶油畫趣」　龍山寺熱鬧登場

台鋼啦啦隊韓籍女神出狀況！急就醫開刀 公司證實：11月缺席所有賽事

美夫妻「刀槍互殺」弄死對方！兒打電動沒聽見　一開房門驚見雙屍

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

生活熱門新聞

洗澡多聞2下「驚覺有奶香味」！一票妹羞：男友吸爆

雙11購淘寶　一票人收通知：包裹掉海裡

今晚變天！　恐4颱共舞路徑曝

最新詐騙！　一票喊「有收到」

餐廳老闆偷吃女員工！老闆娘出軌照貼店門

北市基隆路地下道深夜塞車！民眾困1hr

網流傳「波波醫師通報系統」準確度高　一看名單：大醫院超多

挑戰4颱鼎立　粉專：「天兔」颱風有機會生成

挑戰4颱鼎立　天兔若生成「恐最可能影響台灣」

快訊／4縣市大雨特報　一路下到明晨

刺穿子宮鬧人命！禾馨美女醫被起底「正面照曝光」

即／5縣市大雨特報！最新警戒區域曝

男友排隊7小時買八曜和茶　妹子感動喊：對的人

嘉義中埔規模4.4地震　與10/27連8震同震央

更多熱門

相關新聞

即／台鐵列車遭不明物撞擊！6窗破損急停駛

即／台鐵列車遭不明物撞擊！6窗破損急停駛

台鐵今（10日）凌晨0時許傳出事故，一輛駛向花蓮的台鐵256次列車行經蘇花改隧道時，遭遇不明物體撞擊，導致車窗多處破損，列車緊急停駛。台鐵獲報後，已安排接駁措施以協助旅客安全返家，至於詳細事故原因仍待進一步釐清。

台鐵鳳鳴臨時站拚11月底啟用　交通部履勘14缺失待改善　

台鐵鳳鳴臨時站拚11月底啟用　交通部履勘14缺失待改善　

「最勇的人是弟弟」噴血還緊抓持刀女！網淚：抓這麼久

「最勇的人是弟弟」噴血還緊抓持刀女！網淚：抓這麼久

他喊「江子翠到龍山寺站」該增1站！PTT吵翻

他喊「江子翠到龍山寺站」該增1站！PTT吵翻

北捷砍人女「又是江子翠站區間」出事！網驚風水很差

北捷砍人女「又是江子翠站區間」出事！網驚風水很差

關鍵字：

台鐵太魯閣號列車事故乘客車窗破損

讀者迴響

熱門新聞

北漂女碩士捷運砍人　論文研究「佛法」

洗澡多聞2下「驚覺有奶香味」！一票妹羞：男友吸爆

雙11購淘寶　一票人收通知：包裹掉海裡

今晚變天！　恐4颱共舞路徑曝

女畫家驚爆「Yuma先出軌」：介入婚姻而非感情

最新詐騙！　一票喊「有收到」

餐廳老闆偷吃女員工！老闆娘出軌照貼店門

即／人倫悲劇！新竹男砍殺外甥數刀　他重傷慘死

即／台鐵列車遭不明物撞擊！6窗破損急停駛

台南情侶遭無良詐團騙錢　700萬要不回絕望身亡

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有

北市基隆路地下道深夜塞車！民眾困1hr

北捷砍人女任職「2個月被辭退」　工作都做不久...最短只有1周

北漂女碩士捷運砍人！剛被辭退就行兇

才爆婚變！Ryu被標記告白「最喜歡了」正宮回應

更多

最夯影音

更多

《影后》陳庭妮遭投資方要求豔舞...　楊謹華謝盈萱站出跳《音浪》神救援

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

《影后》心機女新人激怒曾莞婷　楊貴媚揭穿她雙面：妳演得很好啊！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面