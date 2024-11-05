台南驚傳槍響！「蚵棚回收」談判開轟釀3傷　1人手臂遭貫穿

記者林東良、劉人豪／台南報導



台南市南區喜樹路昨（4）日發生槍響，陳姓男子等4人與30多歲黃男、蔡男等2人，因回收蚵棚材料問題發生糾紛，雙方見面談判，一言不合發生互毆，黃男取出手槍以槍托擊打郭男，隨後擊發2槍，其中1發擊中陳男貫穿其右手前臂，另1槍射擊地面造成另名郭男腳部擦傷，受傷3人經送醫治療均無生命危險。

▲回收蚵棚材料問題發生糾紛，雙方談判開槍。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方指出，4日晚間接獲報案稱市區某醫院有槍傷病患，經派員了解，是陳男等4人，與犯嫌黃男、蔡男等2人，因回收蚵棚材料問題發生糾紛，雙方約定於4日20時許在喜樹路附近談判，雙方一言不合發生互毆，黃男遂取出手槍以槍托擊打郭男頭部後，再擊發2槍，其中1槍擊中陳男，貫穿其右手前臂，另1槍射擊地面，造成另名郭男腳部擦傷，受傷3人經送醫治療均無生命危險。

警方隨即組成專案小組全力查緝，針對黃男親友及交往對象逐一清查，黃男自知無法藏匿，於5日2時40分許，在律師陪同下攜械投案。

據了解，因爲蚵棚保麗龍回收，以前回收價是200元現在400元，因爲保麗龍沒有寫名字，大家相爭而發生糾紛，雙方都是蚵農，因為政府有規定蚵農的保麗龍要是環保的，所以他們回收之後可以再利用。

警方表示，將深入調查黃嫌犯案動機，並向上追查槍枝來源，全案於偵訊後，依涉嫌殺人未遂及違反槍砲彈藥刀械管制條例移請台南地檢署偵辦。