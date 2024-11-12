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4歲起遭父親家暴5年！　11歲男童仍不願回家

11歲男童被安置5年，仍不願回家，南投地院法官裁定繼續由縣府安置。（資料照）

▲11歲男童被安置5年，仍不願回家，南投地院法官裁定繼續由縣府安置。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

南投縣一名C姓男童，4歲起多次遭酒後情緒失控的父親毆傷，縣府介入安置，迄今滿5年，本月縣府向南投地院聲請延長安置，而C童那未曾同住的母親也在爭取親權改定，希望接孩子同住，父親則表示，有接受親職教育，睡前才喝一點酒，也希望兒子回家，但男童表示「可會面，但不想回家」，因此法官裁定繼續安置。

C姓男童很小的時候父母離異，他由父親撫養，但C父有酗酒惡習，往往喝醉了情緒失控打小孩，C童4歲、5歲、6歲，都曾因父親施暴而被通報，6歲時，因通報不到半年又再度被父親毆打成傷，縣府社會局經評估後，決定予以安置，迄今已經5年。

安置期間，縣府會固定安排父親與未曾同住過的母親會面，由於最近安置即將到期，男童向社工表示，他願意與父母會面，但不想回家，因此縣府向南投地院聲請延長緊急安置3個月；同時，C童父母也都爭取孩子的監護權，想將他帶回家住。

母親提出改定親權事件，目前正由南投地院審理中，父親則表示，他已經悔改，不希望兒子住在別人家，且他接受了親職教育，也逐漸減少飲酒的量，僅在睡前小酌，希望法官讓他們父子團圓。

法官審酌生母長期未與兒子生活，照顧功能有待評估；而男童生父照顧孩子能力尚有疑慮，且考量男童自我保護及照顧能力薄弱，因此裁定准許縣府續予安置男童。

《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。
《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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