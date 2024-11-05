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社會 社會焦點 保障人權

微電車全面納管　高市警交通大隊長扮「投資老師」宣導

記者吳世龍／高雄報導

高雄市警局交通警察大隊與公關室共同策劃拍攝宣導影片，由大隊長黃元民扮演投資老師，提醒用路人騎乘微電車注意事項。微電車自111年11月30日起已全面納入管理，所有車主需在113年11月29日前完成掛牌程序並投保強制險，才可合法上路騎乘。

▲▼高雄市交通警察大隊拍攝宣導影片，由大隊長黃元民扮演投資老師，提醒用路人騎乘微電車注意事項。微電車自111年11月30日起已全面納入管理，所有車主需在113年11月29日前完成掛牌程序並投保強制險，才可合法上路騎乘。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲微電車自111年11月30日起已全面納入管理，所有車主需在113年11月29日前完成掛牌程序並投保強制險才能上路。（圖／記者吳世龍翻攝）

黃元民大隊長呼籲，微型電動二輪車便利性高，越來越多人使用當代步工具，請各位駕駛朋友騎乘時應遵守相關規定，以維護道路通行秩序。他也提醒，車主應儘速完成掛牌程序以免受罰。113年11月30日起如仍未領用牌照行駛，可依道路交通管理處罰條例第71-1條第1項1款規定，處所有人1200元以上3600元以下罰鍰，並禁止其行駛。

▲▼高雄市交通警察大隊拍攝宣導影片，由大隊長黃元民扮演投資老師，提醒用路人騎乘微電車注意事項。微電車自111年11月30日起已全面納入管理，所有車主需在113年11月29日前完成掛牌程序並投保強制險，才可合法上路騎乘。（圖／記者吳世龍翻攝）

此外，其他常見違規行為也將加強取締，如騎乘未戴安全帽，可依同條例第73條4項規定，處駕駛人300元罰鍰；微電車載人，可依同條例第76-1條1項1款規定，處300元以上600元以下罰鍰；駕駛人未滿14歲，可依同條例條例第72-2條第1項規定，處600元以上1200元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，車輛移置保管。

▲▼高雄市交通警察大隊拍攝宣導影片，由大隊長黃元民扮演投資老師，提醒用路人騎乘微電車注意事項。微電車自111年11月30日起已全面納入管理，所有車主需在113年11月29日前完成掛牌程序並投保強制險，才可合法上路騎乘。（圖／記者吳世龍翻攝）

黃元民最後提醒，投資理財可能有賺有賠，但騎乘未懸掛號牌的微電車，結局一定是血本無歸，因此請把握最後時間完成掛牌程序。

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