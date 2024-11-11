　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黎巴嫩呼叫器爆炸案　士檢偵辦「金阿波羅」結果出爐

▲▼ 「Gold Apollo」（金阿波羅）董事長許清光澄清，爆炸呼叫器非台灣製作。（圖／記者黃宥寧翻攝、翻攝自X）

▲檢調偵辦黎巴嫩呼叫器(右圖)爆炸案，認為金阿波羅負責人許清光單純授權貼牌，事先並不知情。（資料照／記者黃宥寧翻攝、翻攝自X）

記者劉昌松／台北報導

黎巴嫩真主黨員攜帶的呼叫器在7月17日發生連鎖爆炸，釀9死、2000多人受傷，外電報導呼叫器商標是台灣的「金阿波羅股份有限公司」，引起檢調單位高度重視，士林地檢署指揮警調單位展開偵辦，比對產品清單與金阿波羅客戶通聯記錄，認為發生爆炸的AR-924型呼叫器並非台灣製造出口，金阿波羅只是授權貼牌，對產製銷售過程毫無所悉，因此在11日以查無犯罪事證為由簽結。

士檢發布調查結果顯示，在黎巴嫩發生爆炸的呼叫器，是由跨國集團Frontier Group Entity(簡稱FGE集團) 自行設計研發，且在我國境外製造生產的堅固型呼叫器（RUGGED PAGER），因金阿波羅公司曾在2022年6月9日與FGE集團簽訂備忘錄，授權FGE集團可自行生產製造，因此呼叫器上貼有金阿波羅的商標。

而根據我國進出口報關資料，確認沒有這款AR-924型號呼叫器從台灣出口至其他國家、地區之進出口紀錄，檢調單位陸續約談國內廠商公司人員、研析搜扣查文件、比對產品清單、勾稽台灣業者與國外客戶歷來聯繫、交易、電郵、通訊對話等紀錄、進行資金及外匯交易清查、調閱進出口報關等關務資料進行調查。

檢方認為，金阿波羅負責人許清光及員工與FGE集團洽談、簽署備忘錄時，都沒曾提及授權貼牌之AR-924呼叫器的實際銷售對象。調查局指出，金阿波羅公司僅對FGE集團最初製造無爆炸功能之AR-924型號呼叫器樣品機進行測試，並未提供FGE集團技術指導、原料零件供應及產品保固。

另外，當初負責與FGE集團聯繫的業務吳玉蓁，4月間成立「阿波羅系列有限公司」後，繼續擔任FGE集團在台窗口，但吳女是透過電郵或通訊軟體與FGE集團聯繫，吳女沒有任何決定權，是依FGE集團包括T姓（真實年籍不詳，似為集團老闆）及M姓(真實年籍不詳，似為集團銷售總監）等人員指示行事，對於呼叫器生產地、出口地及實際買家等事項都毫無所悉。

全案經士檢國安專組主任檢察官周芝君指揮調查局國安站進行調查，新北市警局、台北市警局協助偵辦後，認為發生爆炸的AR-924型號呼叫器是FGE集團在我國境外製造、交易及運送，查無國內廠商或個人有何參與其中，也沒有涉及《資恐防制法》等其他不法，本件尚查無具體犯罪事證，認無特定人涉有犯罪嫌疑，已依法予以簽結。士檢表示，後續若有其他涉及國家安全等事證，均將儘速查明，依法處理，請民眾安心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台灣提5000億軍購買F-35、神盾艦？　國防部回應了
準天兔颱風變數大　接近台灣可能時間曝
Tommy認當小王！粉絲喊加油「認錯很勇敢」　一票看傻
快訊／通緝陳啟昱8天「沒找刑事局發專刊」！台南地檢終於動作了
台中童遭撞輾亡今告別式　同學老師痛哭
快訊／北北基大雨特報　下到晚上
胡瓜掰了21年民視除夕節目！　「轉戰老東家圍爐」內幕曝光
Tommy偷吃Yuma三個月！　「神隱不發聲」背後原因全說了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新莊警宣導反詐深入企業　今年已抓265車手阻詐1億元

快訊／通緝陳啟昱8天「沒找刑事局發專刊」！台南地檢終於動作了

台中童遭撞輾亡今告別式...同學老師痛哭　泡泡飄會場相陪小天使

黎巴嫩呼叫器爆炸案　士檢偵辦「金阿波羅」結果出爐

30年熱水器一開竄火舌！南投屋主嚇壞　急奔消防隊求援

金門撞船事件釀2陸船員死亡　監委揪缺失...海巡署回應了

奪命瞬間曝光！自行車女騎士剛買完菜…遭聯結車掃過捲輪下輾斃

小貨車擦撞阿里山小火車！駕駛違停平交道「後照鏡噴飛」

獨／高雄蚵仔寮驚現神鬼女魚販　10.8萬月息1萬...吸金破億落跑

快訊／台南學甲區民宅式宮廟火警　3樓明火濃煙竄出

笑蹦闆的拳跟Toyz一樣軟　統神透露拳上後會繼續練拳

百萬YTR夫妻爆婚變！Ryu疑外遇　Yuma反遭小三控先出軌Tommy

鼓鼓.大元「合體看陶喆」超害羞　蕭敬騰甜摟Summer...記者閃瞎XD

動力火車志琳「唱一半突笑場」　只因看到洋蔥：我不要站他旁邊XD

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

于美人學霸兒「香港飯店掃廁所」　她超開心：不用再花錢了！

高雄翁逆向騎快車道！　下秒碰撞轎車送醫不治

沙烏地阿拉伯下雪了！　荒蕪沙漠變「銀白大地」

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

新莊警宣導反詐深入企業　今年已抓265車手阻詐1億元

快訊／通緝陳啟昱8天「沒找刑事局發專刊」！台南地檢終於動作了

台中童遭撞輾亡今告別式...同學老師痛哭　泡泡飄會場相陪小天使

黎巴嫩呼叫器爆炸案　士檢偵辦「金阿波羅」結果出爐

30年熱水器一開竄火舌！南投屋主嚇壞　急奔消防隊求援

金門撞船事件釀2陸船員死亡　監委揪缺失...海巡署回應了

奪命瞬間曝光！自行車女騎士剛買完菜…遭聯結車掃過捲輪下輾斃

小貨車擦撞阿里山小火車！駕駛違停平交道「後照鏡噴飛」

獨／高雄蚵仔寮驚現神鬼女魚販　10.8萬月息1萬...吸金破億落跑

快訊／台南學甲區民宅式宮廟火警　3樓明火濃煙竄出

陸公民在巴基斯坦遇襲　陸：有決心挫敗一切破壞中巴關係圖謀

子母垃圾車傳「喵喵」聲　竟是三花貓「連籠帶貓」被丟掉

新莊警宣導反詐深入企業　今年已抓265車手阻詐1億元

巨石強森聯手克里斯伊凡「解救聖誕老人」　台灣上映登票房冠軍！

陽明海運Q3每股賺8.12元年增9倍　優於法人預期

搶救秀髮大作戰！李聖經染燙髮首選「0秒修護」　Kevin洗髮精大包裝CP值神高

Tommy當小王挨轟敗好感！　網怒洗版刷一排：退出YT

就愛超出車格！賓士哥被公審怒了「砸爛沒關係」　網笑：已取得同意

全日本最長人行吊橋！高空遠眺富士山駿河灣　還開放刺激高空滑索

沉浸式眷村舞台劇「村子」　11／16~17屏東遺構公園演出

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

社會熱門新聞

彰化砂石車追撞！女騎士捲車底遭輾慘死

獨／台中廢棄「猛鬼樂園」有女屍！4男探險嚇死

即／台中機車相撞廂型車　36歲男騎士慘死

即／李多慧哭了！淚訴跟蹤「不是第一次」

即／台積電高雄廠區發現未爆彈　軍方人員趕往中

即／拖到最後一天！柯文哲確定不抗告

快訊／瑞芳女拍照木欄杆斷裂　墜10m深山坡

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

快訊／桃園肉商吸金30億「交保後落跑」！　檢方發布通緝了

桃園肉商全台吸金30億　20萬交保後人間蒸發

快訊／屏東住宅惡火！30歲男為救貓受困陽台亡

人妻趁午休激戰小王！綠帽夫見對話怒告

水電工愛上妹妹未成年同學　激戰7次被她爸發現了

奪命瞬間曝光！自行車女騎士遭聯結車掃過　捲輪下輾斃

更多熱門

相關新聞

俄軍大規模飛彈空襲　烏克蘭全境空襲警報

俄軍大規模飛彈空襲　烏克蘭全境空襲警報

俄羅斯10日擊落34架瞄準莫斯科的烏克蘭無人機，為俄烏開戰以來遭遇最大規模攻擊，並於11日凌晨對烏發動大規模彈襲，烏克蘭空軍對全境發布空襲警報，隨後基輔傳出爆炸聲，部分地區發生停電災情。

今年觀光收入恐低於去年7652億元　學者示警：成為國安危機

今年觀光收入恐低於去年7652億元　學者示警：成為國安危機

黎巴嫩衛生部：以色列新一輪攻擊釀至少31死

黎巴嫩衛生部：以色列新一輪攻擊釀至少31死

頭破腸流噴血煉獄！巴國火車站爆炸70死傷

頭破腸流噴血煉獄！巴國火車站爆炸70死傷

即／巴基斯坦火車站大爆炸！12死20傷

即／巴基斯坦火車站大爆炸！12死20傷

關鍵字：

呼叫器爆炸黎巴嫩真主黨國安金阿波羅

讀者迴響

熱門新聞

資安公司警告：別用Google搜6英文字

快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」

準天兔颱風「各國最新路徑曝」　賈新興：觀察太平洋高壓發展

「一看就知RYU在忍！」　PTT神解析：最爛的是Tommy

彰化砂石車追撞！女騎士捲車底遭輾慘死

Yuma爆出軌Tommy　老粉翻去年旅遊影片「1幕洩端倪」

準天兔颱風恐影響台灣　可能轉向時間曝

Ryu、Yuma破裂！YT界模範夫妻「只剩他們了吧」

即／古巴6.8大地震！居民逃上街

146萬人注意！國泰世華銀調降金融卡提款限額　12／14生效

46歲爸網路謾罵川普　射殺4家人自轟

Yuma小王Tommy起底！曾是百萬YTR三原搭檔

天兔颱風估今晚生成「恐北轉撲台」　桔梗挑戰中颱2地雨下到紅爆

鄰居13萬賣車位！他一看位置傻眼

更多

最夯影音

更多

笑蹦闆的拳跟Toyz一樣軟　統神透露拳上後會繼續練拳

百萬YTR夫妻爆婚變！Ryu疑外遇　Yuma反遭小三控先出軌Tommy

鼓鼓.大元「合體看陶喆」超害羞　蕭敬騰甜摟Summer...記者閃瞎XD

動力火車志琳「唱一半突笑場」　只因看到洋蔥：我不要站他旁邊XD

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面