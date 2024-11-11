黎巴嫩呼叫器爆炸案　士檢偵辦「金阿波羅」結果出爐

▲檢調偵辦黎巴嫩呼叫器(右圖)爆炸案，認為金阿波羅負責人許清光單純授權貼牌，事先並不知情。（資料照／記者黃宥寧翻攝、翻攝自X）

記者劉昌松／台北報導

黎巴嫩真主黨員攜帶的呼叫器在7月17日發生連鎖爆炸，釀9死、2000多人受傷，外電報導呼叫器商標是台灣的「金阿波羅股份有限公司」，引起檢調單位高度重視，士林地檢署指揮警調單位展開偵辦，比對產品清單與金阿波羅客戶通聯記錄，認為發生爆炸的AR-924型呼叫器並非台灣製造出口，金阿波羅只是授權貼牌，對產製銷售過程毫無所悉，因此在11日以查無犯罪事證為由簽結。

士檢發布調查結果顯示，在黎巴嫩發生爆炸的呼叫器，是由跨國集團Frontier Group Entity(簡稱FGE集團) 自行設計研發，且在我國境外製造生產的堅固型呼叫器（RUGGED PAGER），因金阿波羅公司曾在2022年6月9日與FGE集團簽訂備忘錄，授權FGE集團可自行生產製造，因此呼叫器上貼有金阿波羅的商標。

而根據我國進出口報關資料，確認沒有這款AR-924型號呼叫器從台灣出口至其他國家、地區之進出口紀錄，檢調單位陸續約談國內廠商公司人員、研析搜扣查文件、比對產品清單、勾稽台灣業者與國外客戶歷來聯繫、交易、電郵、通訊對話等紀錄、進行資金及外匯交易清查、調閱進出口報關等關務資料進行調查。

檢方認為，金阿波羅負責人許清光及員工與FGE集團洽談、簽署備忘錄時，都沒曾提及授權貼牌之AR-924呼叫器的實際銷售對象。調查局指出，金阿波羅公司僅對FGE集團最初製造無爆炸功能之AR-924型號呼叫器樣品機進行測試，並未提供FGE集團技術指導、原料零件供應及產品保固。

另外，當初負責與FGE集團聯繫的業務吳玉蓁，4月間成立「阿波羅系列有限公司」後，繼續擔任FGE集團在台窗口，但吳女是透過電郵或通訊軟體與FGE集團聯繫，吳女沒有任何決定權，是依FGE集團包括T姓（真實年籍不詳，似為集團老闆）及M姓(真實年籍不詳，似為集團銷售總監）等人員指示行事，對於呼叫器生產地、出口地及實際買家等事項都毫無所悉。

全案經士檢國安專組主任檢察官周芝君指揮調查局國安站進行調查，新北市警局、台北市警局協助偵辦後，認為發生爆炸的AR-924型號呼叫器是FGE集團在我國境外製造、交易及運送，查無國內廠商或個人有何參與其中，也沒有涉及《資恐防制法》等其他不法，本件尚查無具體犯罪事證，認無特定人涉有犯罪嫌疑，已依法予以簽結。士檢表示，後續若有其他涉及國家安全等事證，均將儘速查明，依法處理，請民眾安心。