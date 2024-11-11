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陸打擊「幼稚園小學化」　學齡前兒童入園「禁止任何考試」

▲兒童,讀書,結婚證,應急物資。（圖／CFP）

▲大陸教育部禁止幼稚園對學齡前兒童組織考試。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸教育部11日表示，堅決糾正「幼稚園小學化」等不規範行為，新推出的《學前教育法》明確規定，學齡前兒童進入幼稚園，不得組織任何形式的考試或者測試。

大陸教育部11日召開了記者會指出，將進一步提高保教質量，繼續深入開展清理整治，堅決糾正幼稚園小學化等不規範辦行為，「下一步，將加強幼兒園專業指導，引導幼兒園堅持保育和教育相結合，落實以遊戲為基本活動，創設豐富的教育環境，支持幼兒主動探究學習，促進幼兒在遊戲和生活中健康快樂成長。」

▲色香味俱全的高顏值商品在兒童文具市場受到追捧。（圖／CFP）

大陸教育部提到，《學前教育法》堅持兒童為本，提高保教質量，規定學前兒童享有生命安全和身心健康、得到尊重和保護照料、依法平等接受學前教育等權利，強調要尊重學前兒童人格尊嚴，傾聽瞭解學前兒童的意見，鼓勵引導學前兒童參與家庭、社會和文化生活。

大陸教育部說，保障教育權利，規定地方各級人民政府應當採取措施，推動適齡兒童在其父母或者其他監護人的工作或者居住的地區方便就近接受學前教育。普惠性幼兒園應當接收能夠適應幼兒園生活的殘疾兒童入園。

大陸教育部還說，規範保教活動，強調堅持保育和教育相結合的原則，科學實施保育和教育活動，不得教授小學階段的課程內容；建立科學合理的一日生活制度，做好衛生保健管理等工作。

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