幼稚園畢冊要價6600「飯店辦畢典」　家長驚總花費破萬元

▲小孩人生中的第一個畢業典禮，家長苦喊被變相收費。（圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者張靖榕／綜合報導

畢業典禮是邁向下一個階段的儀式，但一名家長在網路上抱怨，小孩幼稚園的畢業典禮居然到飯店租場地舉辦，一本畢業紀念冊還要價6600元，讓他感覺被變相收費了。

原PO在臉書社團《靠北幼稚園》投稿，「真的搞不懂，畢業典禮有需要去飯店租場地舉辦嗎？」他說園方告知現場有免費茶水飲料點心，但這些錢還不是家長出的。更誇張的是，畢業紀念冊一本要價6600元，其他場地費、音響和攝影費，以及租借畢業服等零零總總，加起來也要5200元，等於一場畢業典禮，家長就要負擔超過1萬元，「學校做法感覺根本就是想盡辦法跟家長變相收費。」

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網友紛紛回復，「坑殺的感覺」、「反正家長出錢！盡量開單」、「我家小孩的幼稚園畢業紀念冊才一兩千的樣子，我覺得拍的很好！畢業典禮場地費學校只有收了一個冷氣費」、「真的太誇張了吧」、「這幼兒園很賺錢喔」、「這就是用家長的錢來滿足全場人的虛榮心吧」。

不少人也說，那麼貴寧願畢業證書領一領，其餘全免了，「如果到六千我不考慮去了，帶他去日本還比較開心，不過也是回憶，看怎麼選擇了」、「除非最後一屆！不然我直接都不要。」