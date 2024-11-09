參加完婚宴「新娘訊息不讀不回」　網曝可能原因：我檢討

▲參加完婚宴後，同學卻對訊息不讀不回。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

若舉辦婚宴，大部分的新人都會邀請自己以前的好友、同學來參加。近日有網友發文表示，她有個交情不錯、畢業後較少聯繫的同學發喜帖給她，然而當她參加完婚禮後，對方卻對她的訊息不讀不回，讓她覺得有點傷心，也不知道自己之後辦婚宴還要不要寄喜帖給對方？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「參加完婚禮被新娘不讀不回」為標題發文，提到她有個以前交情不錯，但畢業後較少聯繫的同學發喜帖給她，當時她心想著很久沒見面，所以帶著金額符合禮儀的紅包參加婚禮，也有拿到喜餅。

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後來婚禮結束，原PO就傳訊息祝福同學，然而對方卻不讀不回。她起初心想，可能是同學婚後很忙、訊息多才沒辦法馬上回覆，但隨著時間越來越長，加上看到對方出國玩、發布限時動態，就讓她有點傷心，覺得應該不可能沒看到訊息，以這樣的情況來說，之後她辦婚宴還要發喜帖給這個同學嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「幹嘛不發？禮尚往來」、「可以再傳個訊息問她一些辦婚禮的事情，就當作是請教。再做一次，才知道她是真的忘了讀之前的訊息，還是說她有意思跟你保持聯絡」、「我的話不會發耶，但如果你還捨不得的話，可以給她連結看對方反應」。

還有網友表示，「發！現在的人很多都習慣晚回訊息，結果訊息放久了就被洗到下面去了，我相信在意的人一定會走心～ 但對他們來說就是習慣的無心而已」、「本身也是超級不愛馬上回各種訊息的人，有時沒回就也忘了回，我檢討」、「發！太忙了我也會忘記回訊息，不要害怕，如果她不來才能確認真的不要這個朋友」、「我只能說抱歉我也是這種人，不是覺得怎麼樣而不回你，是我忘記了」。