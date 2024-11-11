Ryu、Yuma破裂！YT界模範夫妻「只剩他們了吧」　網曝名單：很穩

▲Ryu、Yuma兩人相繼被抓包出軌。(圖／翻攝自Instagram)



網搜小組／劉維榛報導

YouTuber眾量級證實分手後，如今「Ryu、Yuma」驚爆婚變，真相更是跌破眾人眼鏡，是女方先出軌，且還「提議各自玩」後，Ryu才在幾個月後認識了女畫家。對此，網友紛紛感嘆不敢再相信愛情，同時有人好奇拋問「YT界模範夫妻只剩下蔡阿嘎與二伯了吧」，底下網友熱議，「老高小茉」、「好味小姐那對也很穩啊」。

「YT界模範夫妻只剩下他們了吧？」一名網友在PTT直呼，看到Ryu、Yuma鬧出婚變後，直言長青樹蔡阿嘎跟二伯是模範CP組合，當然也有其他YT夫妻檔，「不過第一把交椅，應該也是蔡阿嘎跟二伯妥妥的吧？有沒有YT界模範夫妻的卦？」

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底下網友熱議，「你把統神跟003放哪」、「好味家：沒事我們不爭這個」、「只認許伯簡芝」、「好味小姐屌打」、「許簡和好味都不錯，而且有小孩的比較會撐，如果又養了寵物，那就更能撐了」、「許簡是會想祝福的那種」、「老高小茉」、「旅遊類頻道的話，推一個小夥伴日常」、「神仙眷侶只剩老高小茉了」、「乾杯小菜是真的清流」、「好味小姐那對也很穩啊」。

關於Ryu、Yuma鬧出7年婚變，男方疑似婚內出軌大陸女畫家，不過女畫家事後發文指控是Yuma先出軌另名日本YouTuber Tommy，而Ryu也發文證實，Yuma先出軌，但也希望外界不要再針對Yuma與女畫家，「惡的源頭還是在我這」，並表自己隨時接受大眾的批評。

他希望Yuma能繼續在YouTube平台上活動，稱她比自己更熱衷於此，也對觀眾充滿責任感。Ryu強調，無論未來如何發展，他永遠會關心Yuma的幸福，並願意將車房等資產留給她作為承諾，網友紛紛大嘆「不相信愛情了！」