陸消防員救女孩吸入毒氣「智力退回三歲」　愛妻：陪他重新長大

記者魏有德／綜合報導

河北一名消防員庫學輝在2023年的一次救援任務中，將面罩讓給受困的女孩，自己則吸入混合氣體中毒，智力退回三歲，妻子孫蕾也因此放棄原有的生活，並將過程記錄在網路上。孫蕾在某支影片的文字描述著，「庫先生跟三歲孩子一樣，要重新長大，什麼時候才能長到三十歲？等他長到三十歲，我已經變老太太了，說好一起慢慢變老，你卻偷偷變小了。」

▲河北一名消防隊員在火場救援時吸入毒氣，智力退回三歲。（圖／翻攝央視網，下同）

《央視網》報導，庫學輝是河北省滄州市肅寧縣武塬路消防救援站的副隊長。去年3月26日，肅寧縣一小區樓道里電動車著火，庫學輝帶隊到現場搜救，發現一名女孩被困在三樓臥室裡。為了救人，庫學輝將自己的空氣呼吸器面罩讓給了小女孩，暴露在火場濃煙中的他卻因吸入混合氣體而中毒，後被確診為中毒性腦病、遲發性腦病。

因中毒引發的遲發性腦病患者，經搶救在急性中毒症狀恢復後，會經過數天或數周接近正常的「假癒期」，之後會再次出現以急性痴呆為主的神經精神症狀。孫蕾透露，「最嚴重時，愛人大小便失禁、說不出話、嗜睡。」

孫蕾提到，這一年經歷了什麼，只有自己心裡清楚，無法用言語來形容，她白天和普通人看起來沒什麼區別，但一到晚上常常會情緒崩潰，還被兒子說是「陽光憂鬱症」。

庫學輝曾承諾要帶孫蕾去任何想去的地方旅遊，如今，在治療的一年來，反而是孫蕾帶著他去了曾承諾要帶自己去的地方，陪伴庫學輝一天一天重新長大，「我把以前他說過的話都給他實現了。」