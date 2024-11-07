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社會 社會焦點 保障人權

高雄惡火2焦屍身分曝！命危夫妻做人海派　白煙竄出已來不及救

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄市三民區鼎中路一處民宅今（7日）凌晨0時37分許傳出3死2重傷火警，鄰居聽聞爆炸聲後，一看民宅全是濃煙嚇壞報警，大火疑從住宅1樓延燒至2、3樓，屋主董男夫妻從2樓被救出後送醫恢復呼吸心跳，但在3樓發現2具焦屍，初步了解身分應為董男哥哥及董男的大姨子，另外董男17歲兒子救出後送醫不治，共釀3死、2重傷。

▲▼高雄三民區3死惡火。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄三民區3死惡火。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起火警發生在今天凌晨12時37分許，據附近鄰居轉述，當時先是聽到類似鞭炮聲音後，突然就爆炸碰一聲很大聲，隨後一看民宅已全是濃煙，嚇壞報警。

警消趕赴現場後，於2樓救出屋主董男(61歲)、以及其妻王女(55歲)，當下2人一度沒有呼吸心跳，經送醫搶救後恢復生命跡象，目前均於加護病房觀察中。

此外，在3樓處發現2具焦屍，其中董男的72歲哥哥、另名身分待查女子則疑為董男的大姨子，尚待警方進一步確認。而董男的17歲兒子從3樓被救出後，經送往榮總搶救後仍宣告不治，惡火共造成3死、2重傷。

▲▼高雄民宅大火釀3死 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄民宅大火釀3死，火調人員到場進入火場勘驗。（圖／記者吳世龍攝）

據董男友人指出，董男從事水電，平時交友廣闊，晚上都會有很多人聚集他家喝酒聊天，夫妻倆感情不錯，跟鄰居也維持良好關係，不太可能跟人結仇。

在大火前鄰居稱先是聽到類似鞭炮聲後爆炸，懷疑是電線走火。初步掌握一樓有2部機車燒毁，至於詳細起火原因仍待消防局火調科鑑驗。

現場騎樓監視器也拍下火警發生經過，起初現場只有些許煙霧從鐵捲門縫隙飄出，但短短不到1分鐘的時間，濃煙迅速增加，隨後監視器畫面被濃煙遮蔽、一片灰白。

▲▼高雄三民區3死惡火。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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