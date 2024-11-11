美大學爆槍響釀1死16傷！　學生「逃命狂竄」畫面曝光

▲美大學爆槍響釀1死16傷。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

美國阿拉巴馬州一所大學發生槍擊事件，造成1人死亡、16人受傷，目前警方已逮捕25歲槍手，而他並非這所學校的學生，死者也非該校學生，目前行兇原因仍在調查中。

HORRIFYING VIDEO: Tuskegee University homecoming last night becomes a warzone:

1 dead, 16 shot in a bloody mass shooting.



Silence from the MSM and Black Lives Matter. pic.twitter.com/PfIOuJZcVM — Dapper Detective (@Dapper_Det) November 10, 2024

根據《美聯社》報導，阿拉巴馬州塔斯基吉大學（Tuskegee University）10日凌晨發生校園槍擊，造成1人死亡、16人受傷，其中12人是受到槍傷，而死者是一名18歲男子，並非該校學生。

當晚，大批人群聚集在校園內，慶祝塔斯基吉大學百年返校週，網路上曝光的影片顯示，槍聲響起時，人們在停車場四處躲避掩護。

Videos getting crazy at Tuskegee University ????????‍♂️ pic.twitter.com/w89ntMQkAH — Spike Spiegel•Ghost ????IMBI (@stretchdatruth) November 10, 2024

警方表示，來自蒙哥馬利（Montgomery）的25歲槍手邁里克（Jaquez Myrick）在試圖離開校園時被逮捕，當時他正攜帶一支裝有機槍轉換裝置的手槍。

目前該校11日所有課程均已暫停，以便執法人員繼續處理現場，校方也承諾會提供在校學生輔導協助。

近日美國大學校園已發生多起槍擊事件，阿爾巴尼州立大學（Albany State University）10月19日發生槍擊，造成1人死亡；密西西比州列克星敦（Lexington）一場返校活動同日發生槍擊，導致3人死亡、8人受傷。

此外，田納西州立大學（Tennessee State University）10月12日的返校慶祝活動也發生槍擊，造成1人死亡、9人受傷。