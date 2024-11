美大學爆槍響釀1死16傷！　學生「逃命狂竄」畫面曝光

▲美大學爆槍響釀1死16傷。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

美國阿拉巴馬州一所大學發生槍擊事件,造成1人死亡、16人受傷,目前警方已逮捕25歲槍手,而他並非這所學校的學生,死者也非該校學生,目前行兇原因仍在調查中。

