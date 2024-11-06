教你寵到心坎裡！　12星座寵愛祕笈大公開

▲對待雙魚別忘多給他一些體貼和包容。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

生活中心／綜合報導

《星座好朋友》為大家整理出，要如何寵愛心愛的另一半，才能讓它們覺得自己被寵到心坎裡呢，一起參考看看。

牡羊座、獅子座、射手座

在他發脾氣的時候讓讓他

火象星座的脾氣來得快去得也快，只要你願意在當下讓讓他，哄著點兒，火發完了一切沒事，尤其絕對不要在他已經氣炸的時候還想跟他講道理。

金牛座、處女座、魔羯座

給他一個安心穩定的家

給土象星座的愛，一定不能缺乏一種「安心感」。他們不需要什麼奢華的愛，偶爾為他下廚做頓飯，還是能夠幫他洗洗碗、揉揉肩，就算只是微不足道的細節，卻比什麼都更能打動土象星座的心。

▲面對金牛座的他，可以試著多給他一些踏實和安心。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

雙子座、天秤座、水瓶座

陪他上山下海到處瘋

風象星座們都有一顆愛玩愛冒險的心，無論到了幾歲，還是會有想探索世界的欲望。風象星座看起來很外向，但其實是典型的外向孤獨症，世界上再多的美景，總是一個人看也會孤單，如果能有個人到哪兒都願意陪伴、不會潑他冷水、不會受不了他的瘋狂，兩人一起在世界各地留下回憶足跡，對他們來說就是最大的浪漫。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座

對他溫柔到底，就對了

水象星座看似是個浪漫主義者，其實在生活中是個很實際的人，在愛情面前，比起浪漫，水象們寧可你對他多一點體貼，他要的不是甜言蜜語而已，而是可以多陪陪他、懂得關心他，在他耍小脾氣的時候溫柔包容他，讓他可以放鬆的依靠。