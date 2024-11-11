荷卡料理所新品「濃咖哩雞肉烤飯糰＋起司肉醬脆薯條」上市！挑戰宛如餐廳現做的美味

▲近年在網路創下極高討論度的冷凍食品品牌「荷卡料理所」，再度推出「濃咖哩雞肉烤飯糰」和「起司肉醬脆薯條」2款新品！

消費中心／綜合報導

說到近期在網路社團討論度高的商品，就不能不提「荷卡料理所」！這個專為現代忙碌生活設計的冷凍食品品牌，過去就以微波後就像現做的烤飯糰、滿滿起司拔絲的真焗烤系列，獲得消費者喜愛與討論。《我愛全聯好物老實說》就有網友PO出「醬燒烤魚佐杏仁烤飯糰」，分享烤飯糰與杏仁小魚鹹香口感深受家人喜愛；而經常分享美食的部落客特盛吃貨艾嘉Abby之前激推的「韓式爆漿起司烤飯糰」、「墨西哥辣雞濃焗筆管麵」和「黑松露佐嫩雞奶油燉飯」，也都出自荷卡料理所。最近荷卡料理所推出兩款令人驚艷的新品——「濃咖哩雞肉烤飯糰」和「起司肉醬脆薯條」，也馬上引發網友的囤積潮！





▲部落客特盛吃貨艾嘉Abby不久前激推的「墨西哥辣雞濃焗筆管麵」和「黑松露佐嫩雞奶油燉飯」，也是出自「荷卡料理所」之手，令許多網友印象深刻。

飯糰永遠是不少人心目中美味又方便的早餐與下午茶點心選擇，就算是正在飲控的健身族，偶爾來一顆也不怕有負擔。近期由荷卡料理所推出的新品之一「濃咖哩雞肉烤飯糰」，主打以100%越光米製成，使用來自日本好侍食品的香濃咖哩，並加入起司特調，再與滿滿的雞肉內餡做搭配，每一口幾乎都吃得到料，口感也更有層次。買回家後冰在冷凍庫，想吃的時候也不用花時間解凍，只要用微波加熱後就能大快朵頤，還能吃到驚喜還原直火炙烤的鍋巴口感與香氣。





▲想吃「現烤飯糰」，只要稍微撕開包裝再直接放進微波爐，就能得到宛如直火炙烤的鍋巴口感與香氣。

半夜突然想吃療癒炸物，但懶得出門又不想備油開火嗎？荷卡料理所的另一款新品「起司肉醬脆薯條」，主打幾分鐘內就能吃到熱騰騰的薯條，完全滿足懶人的深夜需求！100%馬鈴薯經過真空油炸不油膩，搭配波隆那肉醬與濃郁起司，讓人忍不住一根接著一根。最棒的是，這款薯條只需要撕開封膜一角，就能將包裝直接送入微波爐，幾分鐘就能享用宛如現炸的脆薯條口感，完全省去傳統油炸或氣炸的麻煩，從此跟油煙瀰漫以及洗刷鍋具的困擾說掰掰

▲▼半夜嘴饞想吃起司肉醬脆薯條，只要撕開封膜、露出一小角再送入微波爐，提示音「叮」一聲之後，就能得到香氣四溢、毫不軟爛又意外酥脆的美味薯條！

▲無論是下午茶或是宵夜時刻，家中備妥荷卡料理所和微波爐，輕鬆就能吃到宛如居酒屋現做的烤飯糰和起司肉醬脆薯條。（圖／品牌提供）

最近還有網友眼尖發現，原來「荷卡料理所」竟然是聯華食品旗下的品牌，在台灣屹立超過半世紀的長青企業，最早以可樂果、萬歲牌堅果打響知名度，到跨足冷凍食品市場推出「荷卡料理所」，以「餐廳美味，一指搞定！」作為品牌宗旨，突破大眾對冷凍食品的刻板印象，讓消費者透過簡單微波就能享用宛如現煮料理一樣的口感與美味。

現在就到各大通路購入荷卡料理所的烤飯糰與真焗烤商品，或是直衝全聯或上momo購物網，分別將這兩款獨賣商品「濃咖哩雞肉烤飯糰」和「起司肉醬脆薯條」帶回家。除了一般通路外，LEXUS車主進廠保養（供應時段週一到週六11～14點），也可享用到經典熱賣款「炙燒明太子鮭魚烤飯糰」。看到這裡，別再猶豫！荷卡料理所祭出好禮活動，即日起～12/12，在一般通路（除LEXUS）購買系列商品，並加入荷卡料理所LINE好友，還可登錄發票抽日系精品家電Balmuda百慕達微波烤箱，週週再抽千元量販即享券，讓粉絲們一次把好吃跟好康通通帶回家。