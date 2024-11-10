上海人妻生出「黑皮膚寶寶」！堅稱沒出軌　醫：有可能，但極罕見

▲上海一名人妻剩下黑皮膚的寶寶。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

中國上海一名33歲人妻進行剖腹產，順利生下一名男嬰，但寶寶竟是黑皮膚，由於2人都是中國人，瞬間掀起家庭風暴，懷疑女方外遇，但人妻堅稱沒有出軌，而院方也強調絕對沒有抱錯。對此，台灣知名醫師指出，2個亞洲人真的可能生出黑皮膚的孩子，原因也曝光了。

CTWANT網站曾報導《上海媽媽生黑寶寶爸爸瞬間綠了 她急撇：沒去過非洲》，內容提到30多歲的人妻在上海一家醫院進行剖腹產，生下一名男嬰，但寶寶的黑皮膚讓所有人錯愕。人妻不斷強調自己在懷孕期間沒有去過非洲，甚至到現在為止沒吃過「非洲菜」，更不認識任何一位非洲朋友。醫生和護士也驚訝不已，堅稱絕不會有抱錯的情況。

對此，台北榮總遺傳優生科主任、專長基因遺傳學的醫師張家銘，接受《三立新聞網》採訪，坦言華人父母生下黑皮膚嬰兒是有可能的，但極為罕見，基本上有2種可能性。

張家銘說明，一種是父母雙方各自帶有隱性的黑色素基因，導致嬰兒為黑色皮膚，「由於此類黑色素基因為隱性，所以父母雙方即使帶有此隱性的黑色素基因，外觀仍為黃色皮膚」；另一種是嬰兒本身「自帶突變」，由於受精卵在形成過程中發生基因突變，導致嬰兒某些生理特徵出現異常，包括膚色，「這種現象雖然罕見，但並非不可能發生」。

張家銘指出，該案例罕見且特別，「我自己未曾遇過，實在很想參與解析過程」，但也擔心嬰兒出生時膚色黝黑，可能是某些疾病的表徵，日後可能需要追蹤觀察。

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