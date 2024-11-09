剛收224萬聘金！她拿完錢「跟前男友開房」拍裸照　綠帽夫氣炸

▲一名男子給予妻子一家高額聘金，沒想到妻子收完錢，轉頭就跑去跟前男友開房。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

福建龍岩一名男子阿傑（化名）先前與妻子小美（化名）訂婚，並給予了50萬元（人民幣，下同，約新台幣224萬元）的聘金。沒想到，小美收了錢以後，轉頭就跟前男友上摩鐵開房，還拍攝裸照，讓他相當憤怒，提出離婚的訴求，並且要求歸還部分聘金。對此，小美的親屬則不願意溝通，雙方即將對簿公堂。

綜合陸媒報導，阿傑2022年1月份透過媒人的介紹，認識了同村的女子小美，雙方相識以後迅速發展成情侶關係，不過阿傑人在福建龍岩工作，小美則是在福建福州生活，雙方一直以來都是遠距離戀愛。

2022年4月間，阿傑的祖母過世，於是他們透過下聘的方式，給予小美一家50萬元（約新台幣224萬元），先將小美娶進門，讓小美以妻子的名義，來參加祖母的葬禮。

直到2023年1月，阿傑與小美登記結婚，並且再度支付聘金、見面禮等費用，總共支出金額為78萬元（約新台幣350萬元）。

▲一名男子給予妻子一家高額聘金，沒想到妻子收完錢，轉頭就跑去跟前男友開房。（示意圖／CFP）



婚後過了3個月，2人開始在福州同居，怎料小美要求阿傑幫忙將手機格式化，阿傑打開手機以後，才發現他們給完聘金不久，小美隨即跟前男友相約出門，不但有在沙灘擁抱、緊貼，以及比愛心的照片，更是到旅館開房、拍下渾身赤裸的照片，讓阿傑氣得不得了。

對此，小美辯稱，是因為前男友還欠她錢，所以才會約對方出門，想將這筆錢討回來。不過，對於小美的說法，阿傑則不願相信，要求與小美離婚，並且退回部分聘金。

小美一家對此不願配合，開始搞失聯，小美更是嗆阿傑，這筆錢已經全部花光，想討錢的話，可以直接將她告上法院。對此，法律人士則說，阿傑目前碰到的情況，不符合《民法》中可退還聘金的條件，但即使不符合退還聘金的條件，司法實踐當中，法官仍有可能根據案件的具體情況，進行酌情判決。