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超狠！詐團私吞100萬曝光「當街3打2」　台中警3小時逮惡徒

記者鄧木卿／台中報導

台中市某個詐騙集團起內鬨，19歲劉姓男子和17歲曾姓少年私吞100萬元贓款，被同團4名成員發現，2人昨（8）晚被1名成員設計誘到公園，一見其他人在場，立即開車逃逸，開不到1公里自撞路邊Ubike停下，被追上來的3人一陣痛毆，動手3人和設局者後來一起離開躲進汽車旅館，3小時後即被警方上門逮捕。

▲▼詐團成員私吞100萬元曝光，遭其他3名成員痛毆，台中警方3小時在摩鐵逮捕4名嫌犯。（圖／民眾提供，下同）

▲▼詐團成員私吞100萬元曝光，遭其他3名成員痛毆，台中警方3小時在摩鐵逮捕4名嫌犯。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第三分局昨晚8點多獲報，東區旱溪街有人打群架，警方立即趕赴現場查處，到場時僅有劉男及曾姓少年在場，2人頭部及手部均有瘀傷，送醫治療後並無大礙，2人辯稱不認識對方，對於如何發生糾紛也含糊其詞。

警方認為案情並不單純，經深入了解，原來是詐團黑吃黑，劉、曾2人私吞100萬元贓款被發現，避不見面，18歲許姓男子設局誘出2人到公園，劉、曾到場不久，另3人22歲林姓男子、20歲黃姓男子、21歲傅姓男子隨後開著租賃白色BMW現身，劉、曾見狀，立即開車離去。

▲▼詐團成員私吞100萬元曝光，遭其他3名成員痛毆，台中警方3小時在摩鐵逮捕4名嫌犯。（圖／民眾提供，下同）

開車的劉姓男子開不到1公里即自撞路邊ubike，隨後被追上來的3人攔阻，有人徒手，有人拿鎮暴槍一陣痛毆，3人發洩完，便帶著設局者許男一起離開。

警方循線3小時後在某一家汽車旅館查獲4人，還搜出K它命，訊問後將依組織犯罪、聚眾鬥毆、毒品罪嫌送辦，並續追上游詐團成員。

▲▼詐團成員私吞100萬元曝光，遭其他3名成員痛毆，台中警方3小時在摩鐵逮捕4名嫌犯。（圖／民眾提供，下同）

▲▼詐團成員私吞100萬元曝光，遭其他3名成員痛毆，台中警方3小時在摩鐵逮捕4名嫌犯。（圖／民眾提供，下同）

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