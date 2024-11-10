北捷砍人女任職「2個月被辭退」　工作都做不久...最短只有1周

▲捷運新埔站發生隨機砍人案。（圖／ 翻攝自Threads，chienchien86授權）

圖文／CTWANT

台北捷運8日發生隨機攻擊案，鄭姓高中生晚間搭捷運時，被42歲王姓女子持美工刀劃傷，所幸其他民眾出面制止，送醫治療後沒有大礙。事後王女的背景也遭起底，擁有碩士學歷，專門研究佛學，當天剛向公司提離職，豈料回家途中竟行兇犯案，被依殺人未遂罪送辦。

王女為南部人、獨居未婚，居住在板橋府中商圈，碩士畢業後北漂工作，疑似情緒不穩導致工作不順，雖然曾在多家科技公司上班，也曾在生技公司任職，但都做不久。今年透過人力派遣公司，在台北市一家3C商品店擔任理貨員，因此會隨身攜帶美工刀，但僅任職2個月就被辭退，而上一份在生技公司的工作，更是只做了1個禮拜。

8日是王女最後一天上班，她向警方供稱，當天離職後在善導寺周邊閒晃，想找新工作，結束才搭捷運回家，期間她和鄭生對到眼，認為對方在訕笑自己，於是出手攻擊，所幸車上有警察和其他熱心民眾，才沒有讓事情變嚴重。

王女表示，她和家人沒有聯繫，要求申請法扶律師幫忙辯護，被逮的時候聲稱耳邊出現幻聽，但並未持有精神障礙手冊，經醫師鑑定後強制送醫治療。原本依傷害罪現行犯送辦，但後續改以殺人未遂罪偵辦。

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