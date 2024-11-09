毒販賣喪屍煙彈被逮　還用麵粉冒充毒煙賣...1條喊價2.8萬

記者邱中岳／台北報導

北市警局中山分局中山一派出所日前接獲情資，有3名男女在網路販賣毒品，警方趁機約出3人要購買彩虹煙、依托咪酯電子煙，當場查扣5組含有依托咪酯「喪屍煙彈」，還發現一包麵粉以及香菸，懷疑根本沒有販售彩虹煙，而是以麵粉冒充騙人。

警方調查，在網路上發現26歲的李、賴2名男子以及李的23歲董姓女友，有在販賣毒品依托咪酯煙彈以及毒品彩虹煙，警方佯裝成買家聯繫，並聲稱以1條2.8萬元購買彩虹煙，另外1.2萬購買5顆依托咪酯煙彈。

▲毒販賣「喪屍煙彈」，還利用面粉填充香菸假裝是彩虹毒煙。(圖／記者邱中岳翻攝）

雙方在10月底相約於淡水捷運站碰面，3人一到現場警方就立刻表明身份，並且當場查扣5顆俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯電子煙，另外還有一包麵粉以及普通市售香菸。

警方當場發現，原來李姓男子等人，除了販售依托咪酯電子煙之外，甚至還做起黑吃黑的生意，利用面粉填充至香菸販售，詐欺購買毒品的人，警方訊後也依照詐欺、毒品罪嫌送辦。

▲李姓毒販夥同女友以及朋友一起販毒，沒想到面交的竟是警員。(圖／記者邱中岳翻攝）

中山分局重申，秉持對「毒品零容忍」的態度，將持續掃除毒品危害，持續溯源瓦解販毒集團，打造無毒家園，以淨化社會治安、保障市民安全。