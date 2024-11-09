見義勇為制伏北捷揮刀女　協助者也獲10年、4年免費搭優惠

▲北捷持刀傷人事件，4名乘客衝上壓制王女。（圖／chienchien86授權提供）



記者陳家祥／台北報導

台北一名42歲王姓女子8日深夜10時許，在台北捷運新埔站車廂內持美工刀攻擊旅客，引起現場民眾恐慌，但隨即遭熱心民眾制伏。除了上前奪刀的勇警薛先得獲終身免費搭乘捷運優惠外，北捷表示，英勇協助者也將分別給予10年及4年免費搭乘優惠；至於詳細獲得優惠人數方面，北捷表示正在釐清統計中。

北捷表示，捷運平常每日運量超過200萬人次，肩負北北基桃四個都會區通勤族的輸運，同時也是國外旅客最常使用的大眾交通工具，旅客安全為營運管理最高指導原則，針對未經許可攜帶刀具採取重罰外，更無法容忍任何暴力違法行為。

北捷呼籲檢警與法院，面對這類事件不能輕縱，以捍衛絕全體搭乘公共運輸民眾安全為最大考量。對於行兇者，本公司將依照大捷法第50條之1，就行為人造成營運延誤、造成旅客受傷等結果從重處罰；並將對行為人就營業損失進行民事求償。

北捷表示，事發後立即通告全系統各單位提高警戒、加強巡檢，發現可疑人、事、物立即回報行控中心，先前即已調整車站保全隨車作業，亦加速車站及列車指標更新；並持續與捷運警察合作，提升捷運系統見警率，並加強監視通訊等設備及人員安全教育訓練，以維護乘車安全。本次事件除感謝見義勇為旅客外，亦感謝捷運警察、轄區員警、消防救護單位積極協助，共同捍衛旅客與系統安全。