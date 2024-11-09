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大陸 大陸焦點 特派現場

中芯示警：成熟製程產能過剩　明年也不會有太大好轉

▲大陸科創板第一股中芯國際上海總公司。（圖／CFP）

▲中芯國際。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸晶片龍頭中芯國際8日示警，成熟製程晶片目前存在明顯的產能過剩，卻預計明年也不會好轉，公司對建設新產能會更加謹慎，「目前沒有討論任何新項目。」

《財聯社》報導，中芯國際聯合CEO趙海軍8日公布第三季財報時表示，由於宏觀經濟和地緣政治影響，現階段產業整體存在明顯的產能過剩，整個代工業的產能利用率要達到85%甚至更高，才能稱之為恢復，但今年中芯國際可比的同行平均產能利用率只有70%左右，說明整體的產能過剩較多，且預計明年這一狀況不會有非常大的好轉。

關於未來短期的行業變化，趙海軍談到三個主要趨勢，一是本土化的替代速度會下降，這是由於國內的汽車、手機等終端廠商希望與多個供應商建立關係，當達到大約三分之一的供應佔比後，給到的其餘需求不會有太大變化；二是晶圓代工行業除了此前已經宣布的項目外，新建項目正在減少；三是今年的訂單增量是一個高峰，來年仍將會有增量，但比今年會更少。

《路透社》報導，從2022年底以來，全球半導體產業一直處於艱難復甦，疫情導致短缺變成供應過剩，包含汽車製造商在內的許多終端用戶，仍在應對庫存過剩的情況。

儘管如此，由於美國與盟國的貿易緊張局勢持續存在，過去幾年，為不太複雜的電子設備生產成熟製程晶片的中芯國際及其他的中國晶片製造商都提高了產量。

中芯國際9月營收成長34%，至21.7億美元，符合市場預期的22億美元。中芯將其銷售成長的部分原因歸於中國的在地話推動，這促使客戶，尤其是國際客戶將晶片生產轉移至國內製造商。

趙海軍並坦言，供應過剩的狀況將導致中芯在產能擴張方面採取更加謹慎的態度，「我們尚未宣布任何新項目，目前也沒有討論任何新項目。」

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